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星宇東京航線今開賣12月16日開航 經濟艙來回1.82萬起
不畏全球航空產業受疫情重擊，星宇航空將於12月陸續開闢曼谷、大阪、東京三大航點。祭曼谷、大阪開放訂位後，東京航線今開賣。經濟艙來回1萬8200元起，12月16日開航。
經查，東京航線售價，台北（桃園）出發商務艙最低價40,500台幣起；經濟艙最低價新台幣1萬8200元起。成田出發商務艙最低價9萬3000元日圓起；經濟艙最低價3萬1500元日圓起。
星宇航空今也在臉書上表示，東京、大阪每周兩班。在疫情下提供安心周全的飛航服務，給返鄉、就學、洽公需求的旅客最放心的選擇。
●星宇新增航點資訊：
12月1日開航 桃園TPE - 曼谷蘇凡納布BKK
每周二、五：去程 14:00-17:00 / 回程 18:05-22:40
12月15日開航 桃園TPE - 大阪關西KIX
每周二、五：去程 08:30-11:50 / 回程 12:50-15:00
12月16日開航 桃園TPE - 東京成田NRT
每周三、六：去程 08:25-12:30 / 回程 14:00-17:05
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