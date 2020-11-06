星宇東京航線今開賣12月16日開航 經濟艙來回1.82萬起

直到今天，有些母親還趁女兒高中畢業之際，一起去百貨公司裡的化妝品櫃台，請美容指導員給女兒上一堂「化妝ABC」。那些母親除了有自己高中畢業時上課學化妝的記憶外，也想讓寶貝女兒知道，以後在哪兒能購買所必要的化妝品。

2020-11-06 10:06