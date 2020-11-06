民眾提案放寬16歲可考機車駕照 交通部給答案

由於偏鄉公共運輸不便，有民眾於公共政策網路參與平台提案「16歲以上開放機車駕照（不包括重機）」。對此，交通部今表示，建議維持現行機車考領駕駛執照年齡，也就是18歲。

交通部說，經與提案人聯繫訴求並邀集各縣市政府及相關單位共同研商討論，會中相關機關咸認為，近年來年輕族群機車事故傷亡比例居高不下，如貿然降低考照年齡，恐怕有擴大機車死傷人數及死傷年齡層之疑慮，建議維持現行機車考領駕駛執照年齡。

交通部表示，依據現行道路交通安全規則第60條，考領輕型或普通重型機車駕駛執照須年滿18歲。為依公共政策網路參與實施要點規定充分溝通各相關單位意見，已於10月28日邀集提案人及各縣市政府及相關單位共同研商討論，提案人說明訴求因偏鄉地區公共運輸不便利且班次少，為滿足通學需求，希望能騎乘費用較為便宜的機車，所以建議開放16歲以上開放機車駕照。

交通部說，多數地方政府表示近年來年輕族群機車事故傷亡比例居高不下，考量青少年之交通安全認知、心智成熟度等因素，如貿然降低考照年齡，恐有擴大機車死傷人數及死傷年齡層之疑慮，建議維持現行機車考領駕駛執照年齡。

不過為滿足學生通學需求，地方政府表示會持續調查在地學校的學生使用需求時段、人數，請公車業者配合開學生專車或交通車，以利學生使用。

另提案人於會議中提議應加強交通安全教育，交通部說，將建議教育部評估將交通安全相關課程列入學校課綱，使安全教育從小扎根，降低年輕族群事故率。

交通部說，已委請運輸研究所將持續蒐集進行國內外考照制度，研擬完善的駕駛人訓、考及用制度，加強新手駕駛人的風險管理，持續對新手駕駛進行法規及安全管理研究。