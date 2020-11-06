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「狼人殺」黃偉晉緊跟邱鋒澤腳步 成KangaROOS品牌大使

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
黃偉晉平時對於穿搭也相當有自己的想法，深獲年輕粉絲的喜愛，因此受到KangaROOS青睞，獲邀擔任秋冬新品品牌大使。圖／KangaROOS提供
黃偉晉平時對於穿搭也相當有自己的想法，深獲年輕粉絲的喜愛，因此受到KangaROOS青睞，獲邀擔任秋冬新品品牌大使。圖／KangaROOS提供

無論於公於私，娛樂百分百節目「狼人殺」單元中的黃偉晉、邱鋒澤都是好友，兩人也因為這個節目，創造演藝生涯的高峰。現在，黃偉晉更緊跟邱鋒澤的腳步，成為休閒鞋履KangaROOS的秋冬系列品牌大使，並曝光了一系列代言帥照。

黃偉晉平時對於穿搭也相當有自己的想法，同時因為「狼人殺」單元中活潑幽默的出色表現，深獲年輕粉絲的喜愛，因此受到KangaROOS青睞，獲邀擔任秋冬新品品牌大使。新一季的KangaROOS的鞋款翻玩了戶外機能、潮流時尚、經典復古、等多種元素，因此在形象照中，黃偉晉也搭配新鞋詮釋三種造型。新品一共推出四個系列，分別為BOSTON 79手工帆布鞋、SHIELD FUTURE潮山野復古系列、BLAZE都會老爹鞋、GROOVE II律動鞋。除了「復古運動」元素外，在外型上也運用大地色色系混搭經典元素，因此更多了份微熟「大人感」。

Skechers選在西門町漢中街開立全台首間N2+韓風概念店，直接面對喜愛潮流的年輕消費者。圖／Skechers提供
Skechers選在西門町漢中街開立全台首間N2+韓風概念店，直接面對喜愛潮流的年輕消費者。圖／Skechers提供

同樣是美式休閒鞋品牌，Skechers繼在宏匯廣場開立北台灣最大店後，又選在西門町漢中街開立全台首間N2+韓風概念店，直接面對喜愛潮流的年輕消費者。品牌提供消費者更寬敞舒適的購物空間，外觀設計將近四層樓高，以經典藍和海洋藍，營造出波浪感外牆。二樓樓梯牆面更是一大亮點，以藍晒圖完整呈現整個大台北地區的空拍圖。此外，在新門市開幕之際，也推出了ENERGY RACER復古運動鞋 ， 將每一款鞋比喻成不同的賽車，透過復古版型搭配豐富色彩與異材質拼接鞋面，首度移除鞋側上經典LOGO，顛覆粉絲既有的印象。

黃偉晉詮釋KangaROO SHIELD FUTURE潮山野復古系列鞋2,080元。圖／KangaROOS提供
黃偉晉詮釋KangaROO SHIELD FUTURE潮山野復古系列鞋2,080元。圖／KangaROOS提供

黃偉晉詮釋KangaROOS BOSTON 79手工帆布鞋1,380元。圖／KangaROOS提供
黃偉晉詮釋KangaROOS BOSTON 79手工帆布鞋1,380元。圖／KangaROOS提供

KangaROOS BOSTON 79手工帆布鞋1,380元。圖／KangaROOS提供
KangaROOS BOSTON 79手工帆布鞋1,380元。圖／KangaROOS提供

Skechers復古運動鞋3,290元。圖／Skechers提供
Skechers復古運動鞋3,290元。圖／Skechers提供

Skechers復古運動鞋3,390元。圖／Skechers提供
Skechers復古運動鞋3,390元。圖／Skechers提供

KangaROOS BOSTON 79手工帆布鞋1,380元。圖／KangaROOS提供
KangaROOS BOSTON 79手工帆布鞋1,380元。圖／KangaROOS提供

品牌 西門町

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