接睫毛別忘眼根部清潔 小心乾眼症上身

一名20歲的上班族女性最近常感覺到眼睛乾澀，甚至還有疼痛的感覺。到眼科就醫才發現，原來因平時上班有接睫毛的需求，卻沒有好好清潔眼睛根部，導致乾眼症。醫師表示，平時要注意眼睛保養，除了避免長時間用眼，讓眼睛充分休息，也要做好眼部清潔，才能預防乾眼症。

書田診所眼科副院長廖士傑表示，乾眼症是眼科門診常見的問題，盛行率約30％，比例會隨著年齡的增長而增加，加上現代人手機、電腦不離身，尤其看螢幕時，眨眼頻率減少，更容易出現眼睛乾澀的狀況。

除此之外，門診也常見許多女性，因為平常畫眼妝，但未好好卸妝、清潔，造成眼瞼附近的皮脂腺開孔堵塞，造成油脂排除不順暢，導致眼睛長期乾澀患上乾眼症。

廖士傑說，眼睛的淚液分布在角膜和結膜上，由外而內共三層，分別是油脂層，水液層及黏液層，如果其中一層分泌不足，或是分布不均勻，都會造成乾眼的症狀。

他說，而淚液分泌減少，淚水揮發太快，或淚液組成不穩定，無法保持眼睛的濕潤，也容易造成角膜和結膜受損，發生發炎反應導致乾眼症惡性循環。

但是許多民眾一感到眼睛乾澀就會自行到藥局購買生理食鹽睡或人工淚液，但廖士傑說，乾眼症不一定只有眼睛乾澀，還可能有視力糢糊、畏光、異物感等症狀，嚴重者還會有疼痛的感覺。

他說，而且乾眼症不只是水液層不足，也可能因為油脂或是黏液分泌不足，因此不建議民眾自行購買人工淚液，需經由醫師檢查確認原因，並針對患者個別症狀，給予適合的治療。

治療方面，以緩解乾眼症狀、幫助角膜傷口癒合為主，常見的藥劑包括含有玻尿酸成分的人工淚液、降低發炎反應的免疫抑制劑、含有水液及油脂雙重成分的人工淚液或保濕效果更強的眼用凝膠。

廖士傑說，乾眼症的發生及嚴重程度與體質、生活環境、工作形態等因素有關，因此平日要注意眼睛的保養，避免長時間用眼，30至50分鐘後就需休息3至5分鐘。

另外，他說，也要保持眼睛清潔，建議可使用嬰兒洗發精稀釋10倍後清洗眼睛根部，油脂堵塞；或使用約攝氏40度的溫水熱敷眼睛，幫助油脂分泌順暢；並可多吃魚油、維他命A、深綠色蔬菜等補充葉黃素有助眼睛保健。