明立冬進補聰明吃不要越補越大洞 中醫推薦補氣暖身湯

明天農曆立冬，民間習俗立冬進補，慰勞1年工作辛苦，也為即將到來冬天儲備熱量，嘉義長庚醫院中醫科醫師蔡盈盈說，可以煮一些平補氣血的中藥藥膳作立冬進補，推薦一帖適合一般民眾冬季食用的中藥補湯「補氣暖身湯」。

蔡盈盈說，台灣氣候入冬後氣溫並不會馬上下降，大家普遍資源較多，食物較豐富，並不需要特別大補，提醒須減少熱量攝取，以免冬天發胖太多，尤其慢性病患者吃補更要謹慎，需要諮詢專業醫護人士。

高血壓、糖尿病患者要避免過度高油高鹽菜餚，增加身體負擔；腎臟病患者飲用中藥湯需經中醫師調劑，控制鈉鉀等離子過度攝取；自體免疫疾病患者如乾癬、紅斑性狼瘡、類風溼性關節炎等不可食用較偏溫燥的中藥材以免加重疾病症狀，慎選適合體質補湯方才能健康吃補，吃補完更健康！

蔡醫師推薦適合一般人冬季食用的中藥補湯「補氣暖身湯」，除常見的黃耆、紅棗、川芎等補氣藥材，用黨蔘代替高價蔘類，麥門冬滋陰，吃完不口渴，枸杞疏肝明目，陳皮助消化，加入排骨或雞肉煮湯更加美味，暖身又不燥熱。