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雞肉餐飲、加工品標示原料產地？ 農委會衛福部今討論

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
對於進口雞肉，農委會希望除了生鮮肉品標示產地以外，包括餐飲、各式雞肉加工產品也應該標示產地。本報資料照片
對於進口雞肉，農委會希望除了生鮮肉品標示產地以外，包括餐飲、各式雞肉加工產品也應該標示產地。本報資料照片

在政府開放萊克多巴胺豬肉進口，認為可以全面標示豬肉、牛肉產品產地的當下；進口雞肉的標示仍卡關，不同肉品有不同的標示方法，造成一國多制；衛福部食藥署雖要求散裝食品應該要標示，但對於加工雞肉產品並沒有要求，一旦進入團膳、加工後，消費者難以辨識，也造成國內外養雞產業的不公平競爭。

立法院經濟委員會要求農委會、衛福部食藥署、養雞業者今開會，研議進口雞肉加工肉品標示產地，以及進口雞肉標示屠宰日期議題研議相關執行辦法，研議結果要送交經濟委員會。

根據農委會統計，民國106到108年，白肉雞的屠宰量從2.1億隻增加到2.4億隻，屠體總重量為36.4萬公噸；但進口雞肉量從15.7萬公噸，增加到21.2萬公噸；國內的白肉雞消費，進口雞肉已突破六成，因為進口雞肉的價格優勢，國產白肉雞在市場上節節敗退。

農委會畜牧處長張經緯表示，農委會的立場沒有改變過，一直希望能夠標示雞肉產地，除了標示產地以外，希望連餐飲業者加工製品都應該去標，因為加工以後，團膳、炸雞店根本吃不出來是不是國產雞肉，國產與進口的產品，應該要有個比較公平的競爭環境。

他表示，但食藥署認為，進口冷凍雞肉只要符合保存條件，食物部要酸敗變質，就符合食安法，保存期限長一點沒有問題；但農方認為，白肉雞有很高的進口替代效應，在今年年中，國產白肉雞價格高， 很多國內的餐飲業者，包括連鎖的速食店，店內有採用國產雞肉與進口雞肉，因為國產價格高增加成本，就直接停賣國產雞肉產品，改採取進口產品。

張經緯說，若消費者第一眼分辨不出來，最後如何選用，就會回歸產品價格比較；雞肉加工品若也能標示，這樣可以上下勾稽、追蹤流向，因此，開會的目的希望能夠去標，進口雞肉經過反覆解凍、理貨，中間也可能導致微生物增加，也可能增加風險與疑慮。

他表示，標示以後也是對業者的宣示，便當業者、團膳業者總是要交代雞肉的來源，因此還是希望拜託食藥署能考慮一下，趁這一次豬肉大規模標示的時機，對餐飲、雞肉加工製品也應該標示來源產地。

台中養雞協會理事長陳佑徹表示，這幾個月來，焦點都在豬肉，對於雞肉標示「很久沒有談這個問題」，他感覺政府態度很被動，衛福部認為一家店家要標示的東西過多，但他認為這是官方受限於稽查人力不足的推託之詞，標示要規定，規定就要稽查與裁罰。

他表示，之前做了半年試辦，衛福部認為試辦成果不佳，但數據、分析在哪裡？全無對外公布，難道一句「效果不好」業者就應該照單全收？他認為不能這樣球員兼裁判，標示清楚、資訊公開，讓消費者自由選擇。

農委會 衛福部 食藥署

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