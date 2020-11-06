上午規模5.4地震全台有感 氣象局：震央少見上次是在10年前

今天上午9時40分，台東縣政府東偏北方107.8公里（台灣東部海域）發生芮氏規模5.4地震，地震深度29公里，最大震度台東、花蓮、彰化三級，全台都有感。對此，氣象局說，該震央算是很少見，平均四到五年才會有一起規模5.0以上地震，上一次發生是在2010年，也就是十年前。

氣象局地震測報中心主任陳國昌說，該地震位置算是地震少發生地區，離台東縣政府有100多公里遠，在外海很遠處，屬於海底的盲斷層。

陳國昌說，具體地震原因還要再確認，不過推估是因為菲律賓海板塊往北隱沒前，會一直推擠歐亞大陸板塊，該位置就在隱沒帶前方，不斷推擠會壓迫到岩體，時間久了岩體變形自然破裂。

陳國昌說，歷史上統計，平均每四到五年會在該區發生規模5.0以上地震，上一次是2010年，再上一次是2006年，2006的那起就在今天的旁邊，且規模相近。

陳國昌說，自1900年來，加上這次該區僅25起超過規模5.0地震，算是非常少，不過也有可能是以前紀錄比較少，1970年前僅記錄了六個，剩下19個都是在1970後記錄的。

陳國昌說，該區地震屬於緩慢累積能量，以平均累積時間要四到五年來看，不太會有餘震，請民眾放心。

至於今天凌晨2時36分的地震也在台灣東南部海域，且規模同樣5.4，兩起是否有關。陳國昌說，凌晨那起距離台東縣政府近許多，兩起地震構造不一樣，沒有相關。該起地震原因為菲律賓海板塊往北移動碰撞到歐亞大陸板塊，是在移動的呂宋島弧上發生。