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閃電颱風警戒範圍擴大增台南！花東恆春半島今防豪雨

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閃電颱風略增強 彭啟明：暴風圈將觸陸不排除更往北偏

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
輕度颱風閃電上午7時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約180公里之處，以每小時14公里速度，向西北西轉西北進行。其暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅。圖／取自氣象局網站
輕度颱風閃電上午7時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約180公里之處，以每小時14公里速度，向西北西轉西北進行。其暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅。圖／取自氣象局網站

根據中央氣象局資料顯示，輕度颱風閃電上午7時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約180公里之處，以每小時14公里速度，向西北西轉西北進行。其暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，閃電颱風較昨天略微增強擴大。而在颱風路徑的預測上，過去一天顯著的較原先多數預測反而逐步偏北，也讓暴風圈預測上碰觸到南部陸地，也正式成為今年第一個台灣本島發布陸上警報的颱風，未來也不排除持續更往北偏，今天中午颱風中心位置在台灣南方海面，七級風暴風半徑掠過台東到恆春半島，也將會在下午影響到高雄、台南等地。

「今天可以說是颱風影響台灣最大的時候」，他說，未來要觀察是颱風在逐步接近時，發展條件不佳，是否逐漸減弱，西行過程當中也受到地形往北偏，在周五深夜到周六，進入台灣海峽南側，也遇到台灣海峽南下的東北風，這都是不利於發展的條件，很有可能在台灣海峽南側即消散，目前多數預測上有看到這趨勢，但仍要留意觀察。

彭啟明說，這次影響最大地方是恆春半島到台東南側這區域，以及蘭嶼、綠島，雨勢上可能會有大雨到豪雨的雨勢，氣象局官方預測對台東山區及平地、恆春半島及屏東山區給到300-450毫米的總降雨量，是這次全台雨勢最多地方，其他地方，鄰近的高雄則不到80毫米，台南也不到50毫米，其他各地也都較小，西半部縣市平地到山區50-80毫米，只有北部仍受到外圍環流，台北新北市到基隆有50-150毫米的機會。

今天台灣附近海面風浪會逐步增強，留意恆春半島到台東東南部沿海空曠地區會有較強陣風，有機會到十級以上，其他沿海空曠區域，也有可能有八到九級，或有較強陣風，要避免從事各種海邊活動。

他說，今天上半天逐漸在恆春半島、台東南部、綠島及蘭嶼將是這個颱風影響最大的地區。不僅會有大雨、豪雨等級的降雨發生，台東北部、花蓮則是受到外圍環流影響，會有間歇風雨出現。至於宜蘭、北部，則是位於迎風面偶爾有零碎的雲系移入，會有短暫陣雨。

而下一波東北風將會在周六下半天接近，這波伴隨的水氣很充沛，配合上颱風殘存的水氣，周六晚上開始到周日北部、東北部降雨又將增加，要提防東北部偶有較異常的降雨，可能有大雨發生的機率。

閃電颱風 台東 恆春

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