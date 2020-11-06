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閃電颱風警戒範圍擴大增台南！花東恆春半島今防豪雨

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閃電颱風警戒範圍擴大增台南！花東恆春半島今防豪雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
根據最新氣象資料顯示，第20號颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽及臺灣東南部海面，對台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅。圖／取自氣象局網站
根據最新氣象資料顯示，第20號颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽及臺灣東南部海面，對台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅。圖／取自氣象局網站

中央氣象局已針對今年第20號颱風閃電發布海上、陸上颱風警報。中央氣象局說，今天是閃電颱風最靠近影響也最明顯的一天，陸上警戒區範圍擴大、新增台南，雨勢部分花東、恆春半島防豪雨等級降雨。

根據氣象局最新資料顯示，今天上午6時，中心位置在鵝鑾鼻的東南方約190公里之處，向西北西轉西北往台灣海峽南部方向移動。以每小時14公里速度，向西北西轉西北進行。近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風；瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風。七級風暴風半徑120公里。

氣象局說，陸上警戒區包含台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南，應嚴加戒備並防強風豪雨。海上則有巴士海峽、台灣東南部海面、台灣海峽及東沙島海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局說，今天是颱風最近一天，深夜之前都會逐漸增強，影響最大區域是花東跟恆春半島，有大雨甚至豪雨雨勢。風浪也會逐漸加大。

氣象局說，颱風逐漸接近風力逐漸增強，西半部、東部會有八到九級強陣風，恆春半島會有十級以上。蘭嶼現在已經有14級強陣風，恆春也有10級。

降雨部分，氣象局說目前降雨區域，最主要在颱風外圍雲系影響花東地區跟恆春半島，南部局部地區、基隆北海岸也有零星降雨。總雨量預估，比較大出現恆春半島、台東跟屏東山區，24小時內可能到300到450毫米。

氣溫部分，氣象局說特別要留意桃竹苗地區受到背風沉降影響，溫度略為提高，出現34到35度高溫。

氣象局說，閃電颱風到明天清晨影響都相當明顯，明天白天才會逐漸遠離。周日颱風會快速減弱然後消散。

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