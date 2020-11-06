閃電颱風逼近 台東屏東、恆春半島、高雄台南構成威脅

中央氣象局發布海上陸上颱風警報，今年第20號颱風閃電的颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方約210公里的海面上，以每小時14公里速度，向西北西轉西北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽及東南部海面，對台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅。

警戒區域：

陸上：台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南應嚴加戒備並防強風豪雨。

海上：巴士海峽、東南部海面、台灣海峽南部及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局說，颱風外圍環流影響，今天台灣附近各海面風浪逐漸增大，恆春半島及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區有10級以上強陣風，東部、西半部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有8至9級強陣風，台北盆地受地形影響，亦有較強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部及恆春半島沿海易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

今天至明晨颱風及其外圍環流影響，東南部地區及恆春半島有陣雨，東部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東北部、南部、馬祖地區及中部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

明上午起東北風影響，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有短暫陣雨，中南部地區亦有局部短暫陣雨，澎湖及金門為多雲到晴。