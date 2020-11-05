斷軌案檢討報告出爐！台鐵涉4缺失 交部要求6大項改善

台鐵成功站5月19日斷軌44公分，還讓兩列車通過，上周永康到新市站間又出現19公分斷軌，輿論譁然。今天是台鐵繳交專案檢討報告的截止日，交通部說台鐵共涉及四個主要缺失。為防範類似案件再次發生，交通部要求立即採行六項改善措施。

依據今日調查報告，台鐵主要缺失包括未依規定立即通報調度所、未依規定即時抽換鋼軌、未依規定記錄，以及通報資訊內容誤聽等。

為防範類似案件再次發生，交通部責成台鐵局立即採行六項改善措施。包含明天前完成全台四萬處鋼軌接頭處及焊接點精密檢測、強化強化各項巡查頻率、增訂斷軌標準作業程序、建置軌道巡檢通報管制資訊系統(APP)、提升軌道焊接品質、採購超音波探傷車等。

交通部說，除了從人員訓練、制度修訂、設備提升及加強巡查等面向積極改善之外，交通部長林佳龍指示成立交通部台鐵軌道安全督導小組，由三位次長偕同專家學者針對台鐵七個工務段律定責任區，於11月底前針對台鐵七個工務段軌道養護進行督導考核及改善，協助台鐵局落實鐵道安全改善。

交通部說，目前成功案已由運安會立案調查，交通部、鐵道局及台鐵局均全力配合調查作業辦理，正式調查報告將由運安會對外發布說明。

對於斷軌案引起社會大眾關注與疑慮，交通部表示，行政院十分重視，並由副院長沈榮津邀集相關單位多次召開台鐵軌道安全問題檢討會議，聽取交通部及運安會的檢討報告。

沈榮津強調，不論是交通部、鐵道局、台鐵局或是國家運輸安全調查委員會，大家的目標一致，都是在找出問題原因，提出真正有效的改善方法，徹底落實執行，以重拾民眾對鐵路運輸安全的信心。