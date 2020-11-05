快訊

閃電颱風今晚起挾雨襲東半部 明天降雨熱區看這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

剩2個月還有4億未用 文化部籲民眾把握藝fun券期限

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
數位藝fun券app。記者陳宛茜／翻攝
數位藝fun券app。記者陳宛茜／翻攝

600元210萬份數位藝fun券7月22日上路。文化部今天表示，領券人數已逾205萬人次，領券率達98%。12億數位藝FUN券累計使用金額7.64億元，還有4.36億未用。使用期限到12月31日，文化部呼籲民眾把握期限好好使用。

藝fun券使用者可用於看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，以及打賞街頭藝人等。文化部表示，藝FUN券使用類型前3名依序為書店及出版業逾5.2億元、電影院逾2.3億元、表演藝術產業逾8200萬元。

至於紙本券藝fun券自9月9日至今，領券人數逾62萬人次，領券率達95%。3.6億中已使用金額為1.54億元，使用期限至明年2月28日。

文化部 電影 出版業 藝FUN券

延伸閱讀

藝FUN券已用9.2億元 書店及出版業最多

藝FUN券使用期限僅剩兩個月不到 網：這2用法最划算！

「藝FUN券2.0」領券優惠再一發！全家便利商店中杯熱美式咖啡或霜淇淋買1送1

相關新聞

閃電颱風今晚起挾雨襲東半部 明天降雨熱區看這

今年第20號颱風閃電上午8時30分發布海上颱風警報。中央氣象局說，若路徑無特殊變化，將在晚間8時30分發布陸上颱風警報，...

閃電颱風海警發布 綠島、蘭嶼遊客趕緊回本島

中央氣象局今天早上8點半發布今年第20號颱風閃電海上颱風警報，隨著颱風外圍環流接近台灣，海面風浪也逐漸增強，迎風面的台東...

南台灣大缺血！高雄B型血僅剩3.2天庫存

往年國內醫療用血缺血高峰，多數落在寒暑假，但高雄捐血中心今天罕見發出缺血警訊，指包括高雄與台南兩地B型及O型血已低於5天...

七旬婦接種流感疫苗後亡…家屬質疑隱匿 疾管署回應

衛福部疾管署本周二公布，國內現一名七旬婦接種流感疫苗後，睡夢中過世，當初疾管署諮詢專家，初步研判死因心血管疾病，家屬質疑...

台灣精神衛生照護尚有努力空間 王婉諭倡議修法補強社會安全破洞

當然司法判決有其獨立性，社會安全也不可能只靠「靜待司法判決」草草了事，桃園男吸毒弒母事件、殺警事件、四年前的小燈泡殺害事件、再更早的鄭捷隨機殺人事件，除了鄭捷是以反社會人格且無教化之可能被處以死刑外...

閃電颱風預計晚上8時30分發布陸警 台東屏東將納首波警戒

今年第20號颱風閃電今天上午8時30分發布海上颱風警報。中央氣象局說，預估晚間8時30分發布陸上颱風警報，屆時屏東縣跟台...

剩2個月還有4億未用 文化部籲民眾把握藝fun券期限

600元210萬份數位藝fun券7月22日上路。文化部今天表示，領券人數已逾205萬人次，領券率達98%。12億數位藝F...

瘦身美容新規出爐 不讓消費者「買少送多」反成冤大頭

台灣人瘋瘦身美容，為搶市場大餅，業者祭出「買少送多」、「買商品送服務」等奇招，引發不少消費糾紛。行政院消保處今天宣布，已...

回響／印尼五歲妹跨海來台救姊 骨髓配對不怕打針

印尼移工莉娜年僅23歲，來台灣工作才滿一年多，就被診斷出「再生不良性貧血」，需要接受骨髓移植獲得救命機會。本報於6月報導...

歷經搶打潮、不良事件 流感疫苗幼兒首打族最不捧場

109年公費流感疫苗開打至今，歷經搶打潮、不良事件恐慌潮，目前已接種488.3萬劑，昨天單日接種6.9萬劑，其中6歲以下...

閃電颱風來勢洶洶 基隆至馬祖等三航線明停駛

閃電颱風來勢洶洶，中央氣象局說，若路徑無特殊變化，將在晚間8時30分發布陸上颱風警報，這也是今年第二個發布陸警的颱風。

性癖好精神病都列管也沒用！專家說這樣做才能預防犯罪

長榮大學女大生發生不幸，台南市政府日前召開擴大校園安全會報，決議將警察、衛生單位接獲校園通報特殊性癖好個案資料相互連結。...

熱門新聞

相隔13年首度11月發海警 閃電颱風最快今傍晚陸警　

閃電颱風預計晚上8時30分發布陸警 台東屏東將納首波警戒

工作幾天才買得起最新iPhone？超真實各縣市薪水比較

GIVENCHY驚傳撤出台灣！全台唯一櫃點今晚熄燈

影／洪孟楷：清境農場剃毛秀有無問過羊的意願？ 馮世寬：不用問羊啊

閃電颱風發海警！路徑續偏北不排除陸警 兩地防豪雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。