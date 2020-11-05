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剩2個月還有4億未用 文化部籲民眾把握藝fun券期限
600元210萬份數位藝fun券7月22日上路。文化部今天表示，領券人數已逾205萬人次，領券率達98%。12億數位藝FUN券累計使用金額7.64億元，還有4.36億未用。使用期限到12月31日，文化部呼籲民眾把握期限好好使用。
藝fun券使用者可用於看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，以及打賞街頭藝人等。文化部表示，藝FUN券使用類型前3名依序為書店及出版業逾5.2億元、電影院逾2.3億元、表演藝術產業逾8200萬元。
至於紙本券藝fun券自9月9日至今，領券人數逾62萬人次，領券率達95%。3.6億中已使用金額為1.54億元，使用期限至明年2月28日。
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