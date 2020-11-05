剩2個月還有4億未用 文化部籲民眾把握藝fun券期限

當然司法判決有其獨立性，社會安全也不可能只靠「靜待司法判決」草草了事，桃園男吸毒弒母事件、殺警事件、四年前的小燈泡殺害事件、再更早的鄭捷隨機殺人事件，除了鄭捷是以反社會人格且無教化之可能被處以死刑外...

2020-11-05 16:16