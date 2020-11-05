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驚見番茄長芽超反常！ 專家：無毒可放心食用

聯合新聞網 / 綜合報導
番茄富含豐富的營養，但你有看過發芽的番茄嗎？圖／Ingimage
番茄富含豐富的營養，但你有看過發芽的番茄嗎？圖／Ingimage

食用番茄不僅護膚還可以抗癌，豐富的茄紅素更有助於長時間久坐的辦公室族群促進代謝，是餐桌上不可少的健康美味料理。但有一名網友發現買來的番茄切開後竟佈滿芽菜，令他直呼「超反常」。

一名網友在社群平台《Dcard》上發文表示，幾個星期前在全聯買了番茄，當時只覺得這批番茄不夠熟、顏色不夠紅潤，放了幾天剖開後卻意外發現番茄內部長了滿滿的芽菜，滿滿的芽近似白色的小蟲，原PO也是第一次看到長這樣的番茄，文章發布後引起網友熱議。

有網友詼諧表示，「乍看之下以為是番茄塞豆芽菜要分享新的吃法呢！」、「剛發芽長的很密集恐懼症」、「哇！第一次看到番茄自身的發芽」、「好酷喔」、「番茄芽，感覺很健康」、「買番茄送豆芽」、「買四顆，送一整個果園耶」。

根據《元氣網》報導，山東省農科院蔬菜所王崇啟指出，有些番茄的品種容易發芽，這是種子的胎萌現象，當蕃茄成熟後，如果沒有即時摘下或食用，在適宜的濕度、溫度條件下，裡面的種子就會發芽，但這對身體無害，若是十分介意也可剃除後再食用。

Dcard

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