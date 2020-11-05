瘦身美容新規出爐 不讓消費者「買少送多」反成冤大頭

台灣人瘋瘦身美容，為搶市場大餅，業者祭出「買少送多」、「買商品送服務」等奇招，引發不少消費糾紛。行政院消保處今天宣布，已審議通過衛福部所研擬的「瘦身美容定型化契約應記載及不得記載事項(修正草案)」，增訂業者贈送商品價值上限不可超過總費用兩成、解約後不可要求消費者返還贈品或負擔贈品費用。此外，瘦身美容費用若超過五萬元，業者必須比照禮券提供履約保證方式。

根據消保處統計，今年上半年有關瘦身美容的消費爭議逾400件。消保處簡任秘書陳星宏表示，許多美容業者以「買少送多」引誘消費者，贈送高於商品價格的贈品，但若消費者解約卻已拆封贈品，便要求消費者返還比商品還要高的贈品費用。此次修訂的瘦身美容定型化契約，規定業者贈品價值上限不可超過總費用兩成，若消費者解約，業者不可請求返還贈品或主張自退費金額中扣除贈品費用。

此外，新契約也規定贈送服務的時間、次數、費用與使用期間等，必須在契約中寫清楚；當贈送的服務費用未記載時，視為占總費用五成，作為日後解約退費的計算基礎。

常見的瘦身美容糾紛，還包括在提供美容服務的過程中，業者以幫消費者檢查商品是否有瑕疵為由，自行開封保養品，再要求消費者買單。陳星宏指出，新契約規定，以整組或量販方式銷售的商品，在已拆封商品未使用完畢前，業者不可以任何理由協助消費者拆封，否則應自行吸收費用。

成套的瘦身美容費用驚人。陳星宏表示，許多美容業者會轉介貸款機構引誘消費者分期付款，形成「假分期真貸款」。若瘦身公司倒閉無法提供服務，貸款機構依然會對消費者追債，消費者沒享受服務，卻要繼續繳納貸款。新契約規定美容費用若超過五萬元，業者必須比照禮券提供履約保證方式，可從銀行保證、信託專戶、同業同級公司互保或經衛福部同意的方式，擇一為之。