回響／印尼五歲妹跨海來台救姊 骨髓配對不怕打針

印尼移工莉娜年僅23歲，來台灣工作才滿一年多，就被診斷出「再生不良性貧血」，需要接受骨髓移植獲得救命機會。本報於6月報導當時國內外疫情如火如荼，但為了夠搶救莉娜，克服重重困難首開邊境，讓莉娜的媽媽和兩個妹妹來台與她進行移植配對，並等待檢疫隔離後進行骨髓移植。經過四個月的移植後觀察，台北榮總表示，莉娜已順利度過危險期，並為她舉行出院慶生會。

莉娜去年11月時因生理期血流不止，合併暈眩、疲憊、發燒等症狀，在其他醫院被判定為「疑似再生不良性貧血」卻未確診，只被要求回家休養且被解僱；在台灣國際勞工協會（TIWA）幫忙下，才輾轉於今年3月在北榮確診為嚴重型再生不良性貧血，急需接受異體造血幹細胞移植。

收治莉娜的北榮兒童血液腫瘤科醫師顏秀如表示，兒童或年輕人罹患此病，經由兄弟姊妹捐贈的異體造血幹細胞移植，痊癒率可高達八至九成；若經由非親屬的幹細胞移植成效則較差，約七至八成。

但當時面臨三大難題，第一個困難是在哪裡移植，原先希望讓莉娜回印尼移植，但當地並無相關技術且配對檢體須送國外檢驗；第二個困難是莉娜不會中文，且媽媽和妹妹只會印尼方言，因此醫療溝通上有極大的隔閡；第三個困難則是當時正處新冠疫情高峰期，莉娜的媽媽和妹妹來台困難且需隔離21天。

所幸在TIWA努力奔走募款，立委積極協調以及衛福部疾管署和機場檢疫單位等多方的配合下，莉娜與五歲的小妹配對完全相合並於6月底開始隔離，進行高劑量化療，7月初輸注幹細胞、植入白血球及血小板。

顏秀如表示，移植過程中符合配對的妹妹年僅5歲且只有15公斤，卻必須輸血給50多公斤的莉娜，也面臨幹細胞收集的風險，所幸北榮過去有100多例孩童移植經驗，順利移植，且妹妹整個過程都表現非常勇敢。

莉娜的五歲妹妹說，自己很害怕打針，但因為能幫到姊姊「變得一點都不怕打針了」。

顏秀如表示，莉娜移植後也需持續觀察是否有感染或排斥的情形，雖曾短暫出現EB病毒以及巨細胞病毒的感染，但在經由藥物控制下，目前已痊癒，白血球及血小板數量也已與正常人無異，且妹妹的細胞都沒有出現攻擊莉娜的情形。因此莉娜脫離危險期後，媽媽和妹妹也將在兩周後返回印尼，讓莉娜留在台灣繼續追蹤觀察一年。

莉娜表示，感謝北榮的醫療很親切，也很感謝許多捐款幫助，但在TIWA仍有許多生重病卻因經濟因素無法治療的移工。

TIWA研究員吳靜如表示，光是妹妹的國際醫療費用便佔了20多萬，且受新冠疫情影響還需負擔檢驗費以及交通費用上漲等問題，總費用約需新台幣60多萬，之前雖曾幫莉娜募了一些款項但仍不夠，會再努力尋求協助。