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40組藝人獻唱 2020簡單生活節登場
張震嶽、陳綺貞、ØZI等超過40組音樂人，將在2月12日、13日的「2020 Simple Life ORIGINAL簡單生活節」帶來精采演出！2020簡單生活節5日在華山舉辦記者會，宣布本屆簡單生活節重回華山舉辦，創辦人張培仁公布與ØZI、老王樂隊、傻子與白痴共演的神秘嘉賓，分別是血肉果汁機、蘇慧倫與邱比chovbe。
簡單生活節自2006年開始舉辦，是台灣首場以生活型態為主題，結合多元當代創作元素，如：音樂、創意、文化、美學，呈現台灣特有生活方式的大型活動，在今年正式邁入第14個年頭，將於12月12日、13日在華山文創園區舉辦。另外，因應人數限制、實名認證等防疫措施，將重啟售票模式。
張培仁表示，2020年面對疫情的不確定性，簡單生活節在此提出ORIGINAL的精神，ORIGINAL的精神代表「回歸初心」，找到在地文化的「原生力量」與台灣「原創音樂」的美好。他也在現場公布與ØZI、老王樂隊、傻子與白痴共演的最終神秘嘉賓，分別是血肉果汁機、蘇慧倫與邱比chovbe。
「今年以『物件循環再生，傳遞故事與溫度』為主題。」簡單生活節主辦方表示，華山的四連棟場館將運用車庫與停車場的場景概念，讓創作者進行展出，參展品牌包括音樂人經典酒吧「操場」、「Vine Bar 藤蔓老屋」，與「詹記麻辣鍋」、「貳房苑」、「陳冰商號」等，還有多組傳遞環保與平衡概念的品牌。
記者會現場十分熱鬧，共有張震嶽、ØZI、告五人等24組音樂人共襄盛舉。擔綱演出押軸的張震嶽被問到出演過多少屆簡單音樂節，他說：「早就不記得了。」但他表示，今年的簡單音樂節「回歸初心」，重回華山文創園區舉辦，「希望大家都能來看我們的演出。」
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