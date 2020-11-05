颱風閃電估晚間發陸警 中央災變中心改一級開設
中央氣象局表示，若輕度颱風閃電路徑沒有改變，今天晚間8時30分會發布陸上颱風警報。中央災害應變中心預計同一時間提升為一級開設，呼籲民眾避免前往海邊活動。
中央災害應變中心發布新聞資料表示，下午召開第2次工作會報，依情資研判，中央氣象局可能今天晚間發布海上陸上颱風警報，如颱風動向不變，中央災害應變中心預計晚間8時30分提升為一級開設。
中央災變中心指出，呼籲民眾颱風期間避免赴山區及從事水上活動，相關單位會加強海岸地區警戒措施，並注意海上作業船隻及人員安全及加強沿海養殖漁業防護，以及供應蘭嶼地區油電及民生物資等狀況。
中央災變中心表示，恆春半島位於陸上颱風警戒區，相關單位應提早因應並適時應變，也會持續注意過去可能因長浪造成傷亡的沿岸地區。
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