閃電颱風今晚起挾雨襲東半部 明天降雨熱區看這

今年第20號颱風閃電上午8時30分發布海上颱風警報。中央氣象局說，若路徑無特殊變化，將在晚間8時30分發布陸上颱風警報，這也是今年第二個發布陸警的颱風。

根據氣象局最新資料顯示，今天下午5時，閃電中心位置在北緯20.3度，東經124.7度，即在鵝鑾鼻的東南東方約430公里處，以每小時20轉17公里速度，向西轉西北西進行。

中心氣壓982百帕；近中心最大風速每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風；瞬間最大陣風每秒35公尺（約每小時126公里），相當於12級風；七級風暴風半徑100公里。

氣象局說，目前閃電對流雲系有稍微減弱，但底層環流繼續維持，強度暫時不變，未來強度增強有限，預估到輕颱上限。今晚起為東半部帶來降雨，沿海有長浪發生未來會更加明顯。

氣象局說，閃電颱風明天最接近，颱風影響強度愈來愈明顯。花東、恆春半島跟屏東山區都有局部大雨或是豪雨發生，沿海會有九到11級強陣風，尤其台東綠島蘭嶼還有恆春半島，會有11級以上強陣風。基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、西南部沿海、馬祖地區也會有長浪發生。

溫度部分，氣象局說，受到東風沉降，竹苗可能來到33到34度高溫，要特別注意。颱風離開後，北風冷空氣逐漸南下，受到東北風影響，基隆北海岸、宜蘭有降溫感覺，雨勢也會增加。