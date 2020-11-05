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閃電颱風逼近 農改場提醒農友 加強植株、設施固定

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
紅龍果果園若已完成修剪，雨後應噴施殺菌劑，避免枝條感染。圖／高雄區農改場提供
紅龍果果園若已完成修剪，雨後應噴施殺菌劑，避免枝條感染。圖／高雄區農改場提供

閃電颱風逼近，中央氣象局預計晚間8點半發布陸上颱風警報，6日中午接近恆春半島，東部、東南部及恆春半島應注意強陣風，6日至7日台東與恆春半島可能有局部性大雨。高雄區農業改良場提醒，請恆春半島地區農友做好準備工作，加強植株及設施固定，確保田區排水通暢，降低強風及降雨可能帶來的損害。

高雄區農業改良場指出，颱風路徑研判影響恆春半島地區，不排除南部地區可能發生降雨。恆春半島地區的紅龍果目前恰逢開花期的果園，請農友務必以塑膠杯或防水袋套住花朵，避免大雨沖刷花粉導致果實發育不良。若果園已完成修剪，進入抽梢期，建議下雨前後施用殺菌劑，避免植株感染病害。

高屏地區蓮霧正值花果生長期，建議屏南產區加強風害的防護，以免枝葉折損或落花、落果；果園如已接近採收期，降雨可能使蓮霧裂果率提高，請果農注意所在地區降雨預報，適時採收。

高雄場指出，恆春半島是洋蔥重要產區，正植苗株成熟、移植，且為閃電颱風預估易受影響區域，更要做好防災措施，已定植的洋蔥本田，務必加強排水。苗齡達40到45天以上的苗圃採後苗株整理成束，以報紙包覆直立放置塑膠籃中以5℃冰存，等待適合的天候再行種植，避免苗株受損。

高雄場指出，目前是高屏地區秋冬季瓜果類、茄果類、豆類及根莖類蔬菜主要栽培季節，建議加強田區排水溝渠的疏通，維持田區排水順暢，易受害地區若有已達採收成熟度的果實盡快採收，減少災害損失。高屏地區毛豆、紅豆及胡麻目前正值開花結莢期，須注意田區排水功能是否良好，慎防雨後積水。

成熟洋蔥苗株可先採收整理成束，再以報紙包覆冰存。圖／高雄區農改場提供
成熟洋蔥苗株可先採收整理成束，再以報紙包覆冰存。圖／高雄區農改場提供

恆春 閃電颱風

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