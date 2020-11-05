快訊

關鍵州北卡選務出包？民眾爆「投了兩次票」懷疑系統有缺陷

女大生遭偷拍...控警方吃案 所長拔官、分局長記過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒帶健保卡靠臉也行 高醫在那瑪夏導入人臉辨識系統

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高醫在高雄那瑪夏建置全台第一套人臉辨識系統，部落民眾踴躍試用。圖／高醫提供
高醫在高雄那瑪夏建置全台第一套人臉辨識系統，部落民眾踴躍試用。圖／高醫提供

刷臉時代來臨，高醫率先在高雄那瑪夏區引進人臉辨識系統，用來量測血壓、心跳、體溫等生理徵象，讓不習慣帶健保卡的原民長輩，靠一張臉就能掌握健康狀況，高醫院長鍾飲文也暖心宣布，「只要有高醫，就沒有偏鄉」。

人臉辨識系統過去是許多企業管理門禁、差勤或訪客的利器，在資源相對匱乏的那瑪夏區，將變身為照護居民健康的「金鑰」。獲衛生福利部及中央健保局支持，高醫率先在那瑪夏區建置的人臉辨識系統今午啟用。

中央健保署副署長蔡淑鈴、高醫院長鍾飲文、副院長黃尚志一行今天前往那瑪夏，了解科技導入偏區的使用效益及「全民健康保險山地醫療給付效益提昇計畫(IDS)」執行成果。

蔡淑玲說，健保開辦25年，部分偏鄉有保險但無醫療，因此推動IDS計畫弭補不足，那瑪夏路途遠遙，但高醫民國86年就投入IDS計畫，現在不僅有保險、有醫療，更進一步引進資訊科技，打平健康智能的落差。

「高醫會做偏鄉健康照護永遠的靠山」，鍾飲文說，今年是5G商業運轉元年，高醫在那瑪夏引進人臉辨識系統及電子病歷包，讓原鄉健康照護沒有落差。利用智慧手環及人臉辨識結合的APP系統，可量測民眾生理徵象，忘了帶身分證件的偏鄉老人，能用臉去辨識個人的健康資訊，這是全國第一套用在偏鄉健康照護的人臉辨識系統，明年將推廣到桃源、茂林。

達卡努瓦里里長許聖明說，山上「三高」、心臟病及癌症病患愈日增，多數長輩對自己的血壓、血糖數值記不住，這套系統可長期記錄個人的健康狀況，一旦緊急傷病，可幫醫師即時診斷。那瑪夏衛生所護理長李秀花說，30多年前剛嫁到那瑪夏時，衛生所只靠一名醫師及一名護理人員苦撐，棘手疾病需開車2、3小時後送高雄就醫，苦不堪言，健保開辦後，鄉民到高醫看病免掛號費，還常有醫師上山看診，現在更導入科技照護，「好像總統般的禮遇」。

高醫在高雄那瑪夏建置全台第一套人臉辨識系統。圖／高醫提供
高醫在高雄那瑪夏建置全台第一套人臉辨識系統。圖／高醫提供
高醫在高雄那瑪夏建置全台第一套人臉辨識系統，忘了帶健保卡的民眾，靠臉也能量測生理徵象。圖／高醫提供
高醫在高雄那瑪夏建置全台第一套人臉辨識系統，忘了帶健保卡的民眾，靠臉也能量測生理徵象。圖／高醫提供
高醫在高雄那瑪夏建置全台第一套人臉辨識系統，部落長輩忘了帶健保卡，靠臉也能量測生理徵象，獲得健康照護。圖／高醫提供
高醫在高雄那瑪夏建置全台第一套人臉辨識系統，部落長輩忘了帶健保卡，靠臉也能量測生理徵象，獲得健康照護。圖／高醫提供

高醫 那瑪夏 人臉辨識

延伸閱讀

住屏東產婦遊基隆產女 基市府：出生地就是基隆市

不是C開頭就不是基隆人？診所搞烏龍 幼兒接種疫苗被拒

基因檢測治癌 高醫成效不錯

基因檢測結合標靶藥物 為患者找出最有效益藥物與劑量

相關新聞

閃電颱風今晚起挾雨襲東半部 明天降雨熱區看這

今年第20號颱風閃電上午8時30分發布海上颱風警報。中央氣象局說，若路徑無特殊變化，將在晚間8時30分發布陸上颱風警報，...

閃電颱風海警發布 綠島、蘭嶼遊客趕緊回本島

中央氣象局今天早上8點半發布今年第20號颱風閃電海上颱風警報，隨著颱風外圍環流接近台灣，海面風浪也逐漸增強，迎風面的台東...

南台灣大缺血！高雄B型血僅剩3.2天庫存

往年國內醫療用血缺血高峰，多數落在寒暑假，但高雄捐血中心今天罕見發出缺血警訊，指包括高雄與台南兩地B型及O型血已低於5天...

七旬婦接種流感疫苗後亡…家屬質疑隱匿 疾管署回應

衛福部疾管署本周二公布，國內現一名七旬婦接種流感疫苗後，睡夢中過世，當初疾管署諮詢專家，初步研判死因心血管疾病，家屬質疑...

台灣精神衛生照護尚有努力空間 王婉諭倡議修法補強社會安全破洞

當然司法判決有其獨立性，社會安全也不可能只靠「靜待司法判決」草草了事，桃園男吸毒弒母事件、殺警事件、四年前的小燈泡殺害事件、再更早的鄭捷隨機殺人事件，除了鄭捷是以反社會人格且無教化之可能被處以死刑外...

閃電颱風預計晚上8時30分發布陸警 台東屏東將納首波警戒

今年第20號颱風閃電今天上午8時30分發布海上颱風警報。中央氣象局說，預估晚間8時30分發布陸上颱風警報，屆時屏東縣跟台...

衛福部次長稱東洋若取得正式授權 仍有疫苗談判空間

台灣東洋原宣布代理德國BNT新冠肺炎疫苗，但因提不出正式授權書而卡關。未來是否仍保有談判空間，衛福部次長石崇良表示，若東...

藝FUN券已用9.2億元 書店及出版業最多

文化部發行的「藝FUN券」，截至今天為止累計使用金額約新台幣9.2億元，其中數位券7.64億元、紙本券1.54億元，使用...

日本爆發H5高病原禽流感 即日起活禽、雞蛋禁輸台

日本農林水產省（MAFF）報導，該國香川縣一處飼養33萬隻蛋雞場發生H5亞型高病原性家禽流行性感冒疫情，為防範疫情入侵，...

閃電颱風逼近 農改場提醒農友 加強植株、設施固定

閃電颱風逼近，中央氣象局預計晚間8點半發布陸上颱風警報，6日中午接近恆春半島，東部、東南部及恆春半島應注意強陣風，6日至...

沒帶健保卡靠臉也行 高醫在那瑪夏導入人臉辨識系統

刷臉時代來臨，高醫率先在高雄那瑪夏區引進人臉辨識系統，用來量測血壓、心跳、體溫等生理徵象，讓不習慣帶健保卡的原民長輩，靠...

2020新北溫泉季今登場 限量溫泉包上網搶就能免費拿

新北市觀光旅遊局推出2020新北市溫泉季，今年選出「四大健行溫泉聚落」，讓民眾不出國也能拍出「偽出國」異國美照，結束旅程...

熱門新聞

相隔13年首度11月發海警 閃電颱風最快今傍晚陸警　

工作幾天才買得起最新iPhone？超真實各縣市薪水比較

GIVENCHY驚傳撤出台灣！全台唯一櫃點今晚熄燈

閃電颱風預計晚上8時30分發布陸警 台東屏東將納首波警戒

影／洪孟楷：清境農場剃毛秀有無問過羊的意願？ 馮世寬：不用問羊啊

閃電颱風發海警！路徑續偏北不排除陸警 兩地防豪雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。