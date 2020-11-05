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沒帶健保卡靠臉也行 高醫在那瑪夏導入人臉辨識系統
刷臉時代來臨，高醫率先在高雄那瑪夏區引進人臉辨識系統，用來量測血壓、心跳、體溫等生理徵象，讓不習慣帶健保卡的原民長輩，靠一張臉就能掌握健康狀況，高醫院長鍾飲文也暖心宣布，「只要有高醫，就沒有偏鄉」。
人臉辨識系統過去是許多企業管理門禁、差勤或訪客的利器，在資源相對匱乏的那瑪夏區，將變身為照護居民健康的「金鑰」。獲衛生福利部及中央健保局支持，高醫率先在那瑪夏區建置的人臉辨識系統今午啟用。
中央健保署副署長蔡淑鈴、高醫院長鍾飲文、副院長黃尚志一行今天前往那瑪夏，了解科技導入偏區的使用效益及「全民健康保險山地醫療給付效益提昇計畫(IDS)」執行成果。
蔡淑玲說，健保開辦25年，部分偏鄉有保險但無醫療，因此推動IDS計畫弭補不足，那瑪夏路途遠遙，但高醫民國86年就投入IDS計畫，現在不僅有保險、有醫療，更進一步引進資訊科技，打平健康智能的落差。
「高醫會做偏鄉健康照護永遠的靠山」，鍾飲文說，今年是5G商業運轉元年，高醫在那瑪夏引進人臉辨識系統及電子病歷包，讓原鄉健康照護沒有落差。利用智慧手環及人臉辨識結合的APP系統，可量測民眾生理徵象，忘了帶身分證件的偏鄉老人，能用臉去辨識個人的健康資訊，這是全國第一套用在偏鄉健康照護的人臉辨識系統，明年將推廣到桃源、茂林。
達卡努瓦里里長許聖明說，山上「三高」、心臟病及癌症病患愈日增，多數長輩對自己的血壓、血糖數值記不住，這套系統可長期記錄個人的健康狀況，一旦緊急傷病，可幫醫師即時診斷。那瑪夏衛生所護理長李秀花說，30多年前剛嫁到那瑪夏時，衛生所只靠一名醫師及一名護理人員苦撐，棘手疾病需開車2、3小時後送高雄就醫，苦不堪言，健保開辦後，鄉民到高醫看病免掛號費，還常有醫師上山看診，現在更導入科技照護，「好像總統般的禮遇」。
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