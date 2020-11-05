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閃電颱風海警發布 綠島、蘭嶼遊客趕緊回本島

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
中央氣象局今天發布閃電颱風海上颱風警報，迎風面的台東地區，早上作業船隻紛紛進港避風防颱，離島航班停駛。記者尤聰光／攝影
中央氣象局今天發布閃電颱風海上颱風警報，迎風面的台東地區，早上作業船隻紛紛進港避風防颱，離島航班停駛。記者尤聰光／攝影

中央氣象局今天早上8點半發布今年第20號颱風閃電海上颱風警報，隨著颱風外圍環流接近台灣，海面風浪也逐漸增強，迎風面的台東地區，早上作業船隻紛紛進港避風防颱，離島航班停駛。不少農民聽聞颱風將來，也開始搶收二期稻作。台東縣政府表示，如發布陸上颱風警報，災害應變中心即開設，並準備相關防颱措施。

東部航務中心昨天提前發布通知，受到東北季風及閃電颱風影響，今、明兩天台東往返綠島、蘭嶼船班全部取消，7日以後船班皆需視風浪影響程度，由船長評估是否開航。另海巡東部分署表示，目前綠島、蘭嶼所有遊客，都已在3日返回台灣，島上都為在地居民。

隨著閃電颱風外圍環流接近台灣，海面風浪也逐漸增強，中央氣象局今早發布海上颱風警報後，所有近海作業船隻、貨輪及交通客輪開進漁港內避風防颱準備。就連富岡漁港進行海堤工程的海上作業平台機具，也停工進港防颱。船員們加強纜繩固定，深怕颱風一來，船隻被大浪沖出港外擱淺。

目前準備二期稻作收成的農民，聽聞颱風要來，今天有些農民提前開始收割，農民說：「萬一雨大風大，稻穗就容易倒伏，先收比較安心一點」。另進入授粉的鳳梨釋迦，果農也開始做好支架撐起果樹，避免被強風吹倒。

隨著閃電颱風外圍環流接近台灣，海面風浪也逐漸增強。記者尤聰光／攝影
隨著閃電颱風外圍環流接近台灣，海面風浪也逐漸增強。記者尤聰光／攝影
不少農民聽聞颱風來襲，搶收二期稻作。記者尤聰光／攝影
不少農民聽聞颱風來襲，搶收二期稻作。記者尤聰光／攝影

閃電颱風 農民 台東

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