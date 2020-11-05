2020新北溫泉季今登場 限量溫泉包上網搶就能免費拿

新北市觀光旅遊局推出2020新北市溫泉季，今年選出「四大健行溫泉聚落」，讓民眾不出國也能拍出「偽出國」異國美照，結束旅程還能泡方放鬆身心。另外還推出限量1000份溫泉包，包含500元抵用券等用品，即日起至11日到「2020新北市溫泉節活動網頁」登錄完成，就有機會「免費」獲得。

觀旅局表示，新北市除擁有全國最多元溫泉泉種，更有環山環海的美景，今年嚴選四大溫泉聚落，讓民眾不用出國就可在國內拍出「偽出國」美照，例如神似德國巴登溫泉勝地的「烏來內洞森林步道」、彷彿置身在美國加州紅木國家公園的「三峽滿月圓森林步道」、賞芒美拍最佳景點的「金山萬里魚路古道」及「貢寮草嶺古道」，適合親子同遊吸收芬多精。

另外，民眾也可以選擇單車遊玩新北，換個速度享受風光美景，自由自在地穿梭在山林田間，隨著網路紅人帶路，從三貂角燈塔至富貴角燈塔，來趟「新北雙塔」單車之旅，再來體驗貢寮的海底溫泉。

延續10月份安心旅遊熱潮，新北市加碼再送出1000份價值超過千元的溫泉包，包含500元的溫泉抵用券、100元的新北振興券、茶籽堂盥洗組、限量青春山海線毛巾、休閒束口背包，民眾即日起至11日期間至「2020新北市溫泉節活動網頁」登錄完成，就有機會免費獲得。