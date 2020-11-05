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「閃電」風雨前的寧靜？ 墾丁風和日麗沙灘全關閉
閃電颱風來勢洶洶，中央氣象局今天上午8點30分發布海上颱風警報，預估晚上8點30分發布陸上颱風警報，外圍將掠過屏東恆春半島；墾丁今天白天陽光普照、風和日麗，墾管處依災害防救法關閉墾丁各遊憩沙灘，海巡人員勸離望海興嘆的遊客；離島小琉球的遊客今天下午陸續返島，東琉線往來船班今、明天正常，明天視風浪狀況決定後天是否停航。
閃電颱風海上警報發布後，墾管處海岸巡邏員隨即在各遊憩和「秘境」沙灘入口處拉起封鎖線，並插上「颱風警報管制期間，沙灘封閉」紅色告示牌；墾丁今天風和日麗，風浪還比前幾天還小，看著沙灘全部封閉，只能望海興嘆，海巡署南部分署第6岸巡隊說，雖然風浪仍平順，但依災防法規定不得進入，勸導不聽者將開罰。
根據氣象局下午的資訊，閃電颱風逐漸接近，對台灣威脅愈來愈大，各沿海居民務必留意，過去暴風圈有稍微增加，還是有增強可能，暴風圈有可能擴大；若發布陸警，屏東很高機會進入陸警範圍，台東進入警戒機會也稍微提高，預估明天對台影響最明顯，恆春半島恐有大雨或豪雨。
墾丁一家飯店主管說，11月進入墾丁的旅遊淡季，加上安心旅遊補助在上月底結束，周五、六的住房率已分別降到五成、七成，閃電颱風來的太突然，很多遊客行程已排好，今天尚未接到退訂電話。離島小琉球的遊客擔心會被颱風困住，今天下午提早返島，周五和周六的住房降到低於五成。
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