等不到疫情盡頭 知名行健旅行社裁員1成5

受到疫情影響，邊境持續嚴管，觀光旅宿業受創甚深，如今又傳出有旅行社撐不下去，有意裁員瘦身。國內知名行健旅遊，自成立以來，長期專營歐美線，不過今年受到疫情影響，收入銳減，業者證實，看不到疫情盡頭，公司已苦撐很久，為了讓公司積蓄能量繼續營運下去，因此打算裁員；目前公司員工約130人左右，將裁員20人，裁員比例約1成5。

1995年成立的行健旅遊，已有20多年歷史，除了台北總公司外，還有台中、台南、高雄等三家分公司，主要專營歐美線，服務產品包括北歐、東歐、南歐西班牙及地中海、中東及南美、中美、南非、澳紐等地區的定期旅遊。

不過業者表示，今年受到疫情影響，幾乎無法出團，公司撐了至少九個月了，儘管配合疫情的關係，轉作國旅，但由於國旅過去就不是公司專營的項目，導致招攬情況不佳，利潤也相當薄，形同杯水車薪。

業者說，目前看不到疫苗問世，再加上觀光局公告無限期停止出團，紓困3.0又已結束，紓困4.0也沒有下文，在營運成本的考量下，只好先行縮編。

根據觀光局統計，截至10月底止，全台旅行社總計3951家，相較於今年一月的3985家，至少已有34家收攤。