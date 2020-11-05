閃電颱風預計晚上8時30分發布陸警 台東屏東將納首波警戒

今年第20號颱風閃電今天上午8時30分發布海上颱風警報。中央氣象局說，預估晚間8時30分發布陸上颱風警報，屆時屏東縣跟台東縣預計會納入警報範圍。

根據氣象局最新資料顯示，第20號颱風閃電中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西轉西北西移動，其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，對巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部構成威脅。

閃電颱風下午2時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約490公里處。以每小時22轉17公里速度，向西轉西北西進行。中心氣壓982百帕；近中心最大風速每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風；瞬間最大陣風每秒35公尺（約每小時126公里），相當於12級風；七級風暴風半徑100公里。

氣象局說，閃電颱風最近一段時間強度沒增強，但速度有加快，若路徑沒改變，將在晚間發布陸上颱風警報，預計是晚間8時30分。

氣象局說，閃電颱風未來會20公里速度往巴士海峽靠近，並經過中國南方沿海。今晚東半部降雨受外圍環流影響逐漸增加，沿海有長浪，蘇澳持續有兩米長浪，今明基隆北海、東半部、恆春半島和馬祖都有長浪發生。颱風移到南端後，西南部沿海也會有長浪發生。

氣象局說，明天是閃電颱風最接近，花東跟恆春半到有局部大雨或豪雨。各沿海風浪也會逐漸增加。目前台灣東南部沿海、巴士海峽浪高三到四米，明天五到六米，尤其颱風中心附近會有八米浪高。

陣風也很強，各地沿海目前八到九級，明天九到11級，恆春半島、蘭嶼綠島有11級強陣風，蘭嶼綠島起風時間會比本島早6小時左右，大概在今晚到明晨風力逐漸增加。

氣象局說，後天閃電颱風移動到中國南方沿海，影響逐漸減小，緊接而來是北風冷空氣東北風逐漸增強，基隆北海岸、宜蘭注意局部較大雨勢，溫度也會有所下降。

氣象局說，過去閃電颱風逐漸接近，對台灣威脅愈來愈大，各沿海居民務必留意。過去暴風圈有稍微增加，還是有增強可能，暴風圈有可能擴大。若發布陸警，屏東很高進入陸警範圍，台東進入警戒機會也稍微提高。

氣象局說，增強到輕颱上限機率最高，時間點在台灣南端最強。從海面上通過最高，但還是會視實際路徑觀察。