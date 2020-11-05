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「無獨有偶」走出偶戲村　百年利澤老街變身大型展演場

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
利澤國際偶戲藝術村今年有8組藝術創作者進駐，利用自身才藝妝點百年歷史的利澤老街。圖／無獨有偶劇團提供。
利澤國際偶戲藝術村今年有8組藝術創作者進駐，利用自身才藝妝點百年歷史的利澤老街。圖／無獨有偶劇團提供。

無獨有偶劇團在宜蘭縣五結鄉利澤簡成立國際偶戲藝術村，今年劇團和利澤社區發展協會合作，7日、8日邀請8名駐村藝術家，策劃一系列演出，有展覽、市集、工作坊等多元的活動，讓有百年歷史的利澤老街，搖身變成大型的藝術展演場。

無獨有偶劇團民國88年在台北成立，102年劇團先到國立宜蘭傳藝中心「暫住」，最後相中五結鄉利澤老街的農會舊倉庫及穀倉，作為劇團創作基地，向農會租下使用權後，劇團成員與道具陸續移入，將老倉庫打造成國際偶戲藝術村。

今年在偶戲村邀請具有舞台設計、金工、紡織、演員等不同領域的8位藝術家駐村，在利澤駐地創作1個半月，期間探訪鄰里，蒐集故事，並利用老屋空間獨特的人文氣味，以「演出」與「展覽」發表創作；另外，在鄉公所支持下，與鄰近學校、社區規劃利澤老街趴趴走導覽，由劇團進駐利澤國中、小，帶領學童以偶戲介紹家鄉風情。

今上午無獨有偶劇團、五結鄉公所、利澤國中、國小等單位，相聚在擁有百年歷史的利澤老街為活動宣傳。無獨有偶總監鄭嘉音表示，今年活動在老街打開非劇場空間，系列活動創造驚喜，希望玩轉老街，將利澤簡打造成亞洲獨特偶藝聚落。

11月7日、8日，利澤老街將舉辦「2020利澤老街動起來」，有創意市集，聚集宜蘭特色小食、小農攤位以及五結鄉多個社區特色產品等展示，還有駐村藝術家創作發表等。

五結鄉長沈德茂金也加碼提供300張老街創意市集體驗券，免費贈送五結鄉各校園、社區民眾，鼓勵鄉民一起動員，參與這個精心策劃的藝術饗宴。

利澤國際偶戲藝術村今年有8組藝術創作者進駐，11月7日、8日將在利澤老街舉辦大型活動，讓百年老街動起來。圖／無獨有偶劇團提供。
利澤國際偶戲藝術村今年有8組藝術創作者進駐，11月7日、8日將在利澤老街舉辦大型活動，讓百年老街動起來。圖／無獨有偶劇團提供。
利澤國際偶戲藝術村今年有8組藝術創作者進駐，利用自身才藝妝點百年歷史的利澤老街。圖／無獨有偶劇團提供。
利澤國際偶戲藝術村今年有8組藝術創作者進駐，利用自身才藝妝點百年歷史的利澤老街。圖／無獨有偶劇團提供。

老街 藝術家

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