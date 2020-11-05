遭質疑是中資 易遊網：我們是合法合規的本土企業

經濟民主聯合今上午在立法院舉行「違法中資易遊網 獨攬台鐵環島列車」記者會，質疑易遊網不僅是違法中資投資，而且長年取得台鐵環島列車的經營權，要求經濟部投審會和台鐵局撤查。

對此，易遊網表示，服務台灣旅客、深耕在地旅遊服務已20年，為合法合規的本土企業，經營團隊擁有獨立性與自主性，並長期積極推廣台灣旅遊與鐵道觀光；不論是旅遊供應鏈的配給，或是在地文化的資源結合，皆以互惠共好為本，從不利用資本排擠或打壓在地業者。

易遊網說，秉持對於鐵道旅遊的熱忱，自創立至今，不論盈虧與否，不間斷投入預算推廣鐵道觀光，且皆依照台鐵公開招標的程序，合法取得觀光列車之經營權。

易遊網表示，經營觀光列車，需肩負龐大的經營成本，加上過去多數台灣旅行社，以高報酬的國外旅遊為主力，相對於微利的國旅，鮮少有意願投入資金於觀光列車的經營。相反的，易遊網20年來不遺餘力，即便觀光列車的營運壓力不小，卻未曾放棄經營鐵道旅遊的初衷。

易遊網表示，今年受疫情的影響，以往未將重心放於國旅的旅行社，面臨不得不轉型的改革，也正因為這個危機，讓台灣鐵道旅遊開始獲得其他旅遊同業的重視，有意願能共同推展台灣鐵道觀光，易遊網樂見其成。

對於經濟民主聯合的質疑，易遊網說，未能了解各家旅遊業的經營選擇與策略方針，也抹煞易遊網長期推動鐵道旅遊的堅持，以及扶植在地觀光業者的努力，對此深表遺憾。