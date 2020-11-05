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南市警政列管精神病資料 衛福部及精神專家多反對

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠／台北即時報導
台南市政府決議將警察、衛生單位接獲校園通報特殊性癖好個案資料相互連結，衛生福利部及多名精神醫學專家都表示反對。本報資料照片
台南市政府決議將警察、衛生單位接獲校園通報特殊性癖好個案資料相互連結，衛生福利部及多名精神醫學專家都表示反對。本報資料照片

馬來西亞女大生發生不幸，台南市政府日前召開擴大校園安全會報，決議將警察、衛生單位接獲校園通報特殊性癖好個案資料相互連結。對此，衛生福利部心理及口腔健康司司長諶立中及多名精神醫學專家都表示反對，諶立中說，精神疾病並非都是所謂的「高風險族群」，這樣的資料串接也可能造成獵巫的情形，讓精神疾病患者更不敢出來就醫。

諶立中表示，戀物癖、偷竊到性侵、殺人，中間有非常多層面的因素，但戀物癖本身並不是一個疾病，因此去串接這樣的資料並沒有意義。況且，精神疾病並非都是所謂的「高風險族群」，這樣的資料串接也可能造成獵巫的情形，讓精神疾病患者更不敢出來就醫，他認為台南市的做法並不妥當。

台北馬偕紀念醫院精神醫學部主任方俊凱說，台南市府此決議背後基於有很嚴重的迷思，即認為有犯罪的人就是有精神狀況或疾病。然而，犯罪者可能異於常人，但不一定有疾病，雖然有些疾病是喪失現實感，或是人格特質方面的疾患，但這也不代表會去犯罪，另外像思覺失調、躁鬱、焦慮、恐慌、強迫症等疾患，都已經被證明是腦部神經生理有關。

方俊凱舉例說，自戀人格、反社會人格、強迫人格，在精神疾患的分類上都是「人格障礙症」，如果反社會要列管，那自戀要不要列管？方俊凱說，衛生單位現在列管某些疾病，是基於維護其健康、保障其就醫的目的。現在南市府的決議是濫用了這些資訊，認定人格有問題都要列管、以為有管理就可以預防犯罪，這樣作為不但缺乏實證，也侵害了人權

安南醫院研究副院長暨精神科主治醫師蘇冠賓表示，每次令人憤怒害怕的悲劇發生，民眾直覺都會想要找代罪羔羊，精神病人常常就是這個代罪羔羊，整個社會在獵巫，這是一個很負面的狀況。

蘇冠賓說，犯罪的人不見得是精神病人，沒有治療的精神病患，犯罪機會才會提高。若政府任意認定疾病等同於有犯罪之虞，把個案就醫或在校輔導的資料連結並給警政列管，這不但有侵犯人權的疑慮、加倍汙名化精神疾病，也會讓人不敢求助於輔導或醫療體系。

林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘表示，校園、衛政、警政過去各自為政，能夠合作是好是，但作法應審慎商榷，守護治安之餘也必須兼顧醫療人權。

張家銘說，這次長榮大學案的嫌犯即便有性癖好，但他有行為犯在先，這才是最關鍵的警訊。犯罪行為人的特質很複雜，不應將之扁平化為精神疾患，精神狀況完全正常有正當工作的人，也有可能犯罪。臨床上偶爾遇到類似特殊性癖好案例被家人帶來，其實只有家中房間滿足自己的癖好，不會在公眾場合、不傷害別人，就只是一個異於常人的癖好而已。

人權 患者

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