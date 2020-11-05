快訊

閃電颱風預計今晚8時30分發陸警 台東屏東將納首波警戒

女董喊川普當選放假10天慶祝？ 但這家公司早被勒令停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國內10個抽菸小孩4個哈加味菸 女學生使用率高於男學生

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導

衛福部國民健康署108年青少年吸菸行為調查結果，我國每10個青少年吸菸者中就有4個使用加味菸（國中38.9%、高中職42.3%），較107年國中37.5%、高中職40.7%調查攀升，更值得注意的是，不論國中或高中職階段，都是女生使用加味菸的比率高於男生。

該調查結果，推估超過8.1萬名青少年使用紙菸，其中每10個青少年吸菸者中就有4個使用加味菸，其中國中女生50.7%，男生34.9%；高中職女生58.6%，男生36.9%，可怕的是世界衛生組織2019年最新公布的研究證實，帶水果味道的菸品比較不傷身體是錯誤想法。

國內加味菸種類比想像中更多，據108年受理業者申報菸品資料統計發現，菸品香料(風味)添加物約1200餘種，最常被添加前10種味道有香草味、花果味、甜味、薄荷味、杏仁味、焦糖味、奶油味、櫻桃味、肉桂味、玫瑰香。這些味道來源絕大多數都是與花果植物無關化學物質。

加味菸是披著羊皮的狼，國健署菸害防制組簡任技正呂孟穎指出，菸草公司刻意在菸品中加入香料(風味)添加物以增加對消費者的吸引力，以減少這些菸品燃燒後的刺激性，增加消費者對於這些菸品的興趣。藉由降低菸嗆味來吸引青少年使用，進而對尼古丁產生成癮。

呂孟穎的觀點在美國2017年研究機構得到證實，超過八成以上的美國年輕人，開始嘗試的第一支菸，即為氣味明顯的加味菸品。大多數吸菸者是從兒童或青少年開始的，並未意識到吸菸的風險和尼古丁的成癮性，且許多年輕人也高估了自己晚年戒菸的能力。

呂孟穎表示，目前提出菸害防制法修正草案，增訂禁止加味菸品規定，菸品不得使用花香、果香、巧克力、薄荷口味或其他經中央主管機關公告禁止使用添加物，透過立法禁止販售加味菸品，降低青少年吸菸率。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

巧克力 衛福部

延伸閱讀

嘉義男大生涉偷拍女生大腿還發喘息聲 女質疑吃案警方澄清

給錢邀約台南女大生上旅館 中年男將被裁罰

長榮女大生雙親離台 父緊抱愛女骨灰、母淚流不止

歸仁分局長被拔官！警調職名單曝光 網噓爆：又是民進黨玩法

相關新聞

閃電颱風預計晚上8時30分發布陸警 台東屏東將納首波警戒

今年第20號颱風閃電今天上午8時30分發布海上颱風警報。中央氣象局說，預估晚間8時30分發布陸上颱風警報，屆時屏東縣跟台...

坐擁山林品嚐健康美味 森林農村廚房自己下廚煮一桌好料

白石森活休閒農場是農場主人黃明瑩和劉昭賢退休後的夢想園地，劉昭賢負責農場管理，老婆黃明瑩推廣食農教育。原本經商的兩人，30年多前買下這片土地，附近還有2000多坪的有機農園

別錯過！ 2021台鐵月曆明限量開賣 13張百年車站超吸睛

為歡慶2021年將到來，台鐵局今天宣布與力麗社會福利慈善事業基金會合作，推出「2021台鐵百年風華月曆」，以經典的台灣總...

南市警政列管精神病資料 衛福部及精神專家多反對

馬來西亞女大生發生不幸，台南市政府日前召開擴大校園安全會報，決議將警察、衛生單位接獲校園通報特殊性癖好個案資料相互連結。...

閃電颱風逼近南台灣 公路總局不排除預警性封3公路

今年第20號颱風閃電，上午8時30分發布海上颱風警報，明天颱風最靠近，台東、恆春半島恐有豪雨。中央氣象局說，路徑持續偏北...

衛福部次長稱東洋若取得正式授權 仍有疫苗談判空間

台灣東洋原宣布代理德國BNT新冠肺炎疫苗，但因提不出正式授權書而卡關。未來是否仍保有談判空間，衛福部次長石崇良表示，若東...

今晚想來點...彩色口罩！北捷6大車站首波推出4種顏色

新冠肺炎疫情趨緩，但國內口罩樣式越來越多樣化，台北捷運公司即日起於捷運台北車站等6大車站設置「口罩販賣機」，販售彩色醫用...

何時恢復打流感疫苗？衛福部次長：月底評估

立法院內政、社會福利及衛生環境委員會今天聯席審查「原住民族健康法」草案，但仍有立委關心衛福部何時恢復50到64歲族群施打...

「無獨有偶」走出偶戲村　百年利澤老街變身大型展演場

無獨有偶劇團在宜蘭縣五結鄉利澤簡成立國際偶戲藝術村，今年劇團和利澤社區發展協會合作，7日、8日邀請8名駐村藝術家，策劃一...

遭質疑是中資 易遊網：我們是合法合規的本土企業

經濟民主聯合今上午在立法院舉行「違法中資易遊網 獨攬台鐵環島列車」記者會，質疑易遊網不僅是違法中資投資，而且長年取得台鐵...

50到64歲何時恢復打流感疫苗？衛福部：月底評估

立委關心衛福部何時恢復50到64歲族群施打的公費流感疫苗。衛福部次長石崇良表示，11月底將評估公費疫苗施打情況，高風險族...

國內10個抽菸小孩4個哈加味菸 女學生使用率高於男學生

據衛福部國民健康署108年青少年吸菸行為調查結果，我國每10個青少年吸菸者中就有4個使用加味菸（國中38.9%、高中職4...

熱門新聞

GIVENCHY驚傳撤出台灣！全台唯一櫃點今晚熄燈

工作幾天才買得起最新iPhone？超真實各縣市薪水比較

相隔13年首度11月發海警 閃電颱風最快今傍晚陸警　

閃電颱風估明發海警不排除陸警 後天最靠近台灣

閃電颱風發海警！路徑續偏北不排除陸警 兩地防豪雨

閃電海警今發布 明最靠近台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。