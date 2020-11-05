國內10個抽菸小孩4個哈加味菸 女學生使用率高於男學生

據衛福部國民健康署108年青少年吸菸行為調查結果，我國每10個青少年吸菸者中就有4個使用加味菸（國中38.9%、高中職42.3%），較107年國中37.5%、高中職40.7%調查攀升，更值得注意的是，不論國中或高中職階段，都是女生使用加味菸的比率高於男生。

該調查結果，推估超過8.1萬名青少年使用紙菸，其中每10個青少年吸菸者中就有4個使用加味菸，其中國中女生50.7%，男生34.9%；高中職女生58.6%，男生36.9%，可怕的是世界衛生組織2019年最新公布的研究證實，帶水果味道的菸品比較不傷身體是錯誤想法。

國內加味菸種類比想像中更多，據108年受理業者申報菸品資料統計發現，菸品香料(風味)添加物約1200餘種，最常被添加前10種味道有香草味、花果味、甜味、薄荷味、杏仁味、焦糖味、奶油味、櫻桃味、肉桂味、玫瑰香。這些味道來源絕大多數都是與花果植物無關化學物質。

加味菸是披著羊皮的狼，國健署菸害防制組簡任技正呂孟穎指出，菸草公司刻意在菸品中加入香料(風味)添加物以增加對消費者的吸引力，以減少這些菸品燃燒後的刺激性，增加消費者對於這些菸品的興趣。藉由降低菸嗆味來吸引青少年使用，進而對尼古丁產生成癮。

呂孟穎的觀點在美國2017年研究機構得到證實，超過八成以上的美國年輕人，開始嘗試的第一支菸，即為氣味明顯的加味菸品。大多數吸菸者是從兒童或青少年開始的，並未意識到吸菸的風險和尼古丁的成癮性，且許多年輕人也高估了自己晚年戒菸的能力。

呂孟穎表示，目前提出菸害防制法修正草案，增訂禁止加味菸品規定，菸品不得使用花香、果香、巧克力、薄荷口味或其他經中央主管機關公告禁止使用添加物，透過立法禁止販售加味菸品，降低青少年吸菸率。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康