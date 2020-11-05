台鐵斷軌案檢討報告今出爐 運安會提3大藥方焊接法要改

台鐵成功站5月19日斷軌44公分，還讓兩列車通過，上周永康到新市站間又出現19公分斷軌，輿論譁然。今天是台鐵繳交專案檢討報告的截止日，懲處預計一周內提出。國家運輸安全調查委員會說，將向台鐵提出三大面向「藥方」，包含軌裂縫如何偵測、斷軌與鋼軌焊接法改善及補強通報機制漏洞，期盼降低斷軌機率。

上周四台鐵初步調查結果出爐，五年來14次斷軌都在焊口。交通補長林佳龍對此祭出四大指示，要求11月底前檢查所有焊口處及加裝魚尾鈑、工務儀器跟設備、檢討通報機制，像是設置巡軌通報系統App，以及檢討人員和備料問題。

今天下午2時交通部與台鐵、鐵道局、運安會等單位，召開斷軌檢討會議。若台鐵所提報告完整，交通部將對外說明。據了解，台鐵所提調查結果與上周大方向是一致的。

針對斷軌案的檢討，運安會說已由交通部、鐵道局和台鐵局等，一起聯合診斷，由行政院來彙整。藉由跨部會協商，從需求端去看，盤點焊接裂縫檢測工程怎麼銜接，還有人力需求等。針對問題開出藥方，分為短、中、長期改善。

運安會說，整體發現三個面向問題，第一是鋼軌裂縫如何偵測；第二斷軌與鋼軌焊接法有關；最後是通報機制漏洞應補強。

偵測部分，需要有軌檢設備，用超音波、檢查線型等，盤點現有法人有哪些能量，思考用什麼方式較務實協助台鐵。另外巡軌設備速度不能太慢，能做全點檢查，這些半年內都要到位，在這之前也不能有空窗，這期間除了靠人力外，也在跟工研院談，有何機動措施，可以短期協助台鐵。

至於焊接法，運安會說，目前台鐵有兩種，已確認出火花電阻焊接法是最好的，要發展自動焊接設備，現在金屬工業研究發展中心已經有技術，找了國家隊跟台鐵傳授，做出原形機，再做量產。過去台鐵都以發熱劑這種簡單的焊接方式，容易斷裂，未來將不再使用發熱劑，改用電阻焊接。

通報部分，運安會說在林佳龍指示下，台鐵規畫製作通報App，內含語音、文件、照片等功能，希望可以落實。