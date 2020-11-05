漲健保費關鍵？ 楊志良：傾洪荒之力讓府院點頭

健保已連續三年收支不平衡，今年預估將達史上短絀新高670億，這個月健保會重點就是針對研商費率，並報請行政院核定。健保開辦以來只有成功調漲過兩次，一次是前署長李明亮，另一次是前署長楊志良，楊甚至沒有因調漲保費而下台。

當時為何調漲成功？楊志良今出席台灣病友聯盟、癌症希望基金會與台灣癌症基金會合辦的「全民救保病友起跑」記者會，會後透露當時內幕指出，關鍵在於需要傾「洪荒之力」讓總統同意、對民眾宣導。

楊志良表示，當時自己當時的行政院院長吳敦義不和，因為吳不贊成漲健保費，當時馬英九總統也知道這個矛盾，馬就單獨找楊去討論。楊志良告訴馬英九，馬上就是你的總統第二任選舉，到時候健保會虧空超過千億，不論馬有沒有要選，健保虧空都會成為選舉重大事件。楊志良說明完畢，回到署長辦公室，就接到吳敦義打電話來說：「就照你的辦法。」

接著楊志良啟動政策溝通宣導。每個醫院都貼海報，宣傳各國制度比較、窮人和有錢人從健保得到什麼。把李家同、孫越等名人對於健保改革的支持，錄製成光碟片，在醫院候診區播放。經過長達半年宣導，健保費率調漲才定案。

楊志良說，健保的老闆是全民，衛福部只能盡洪荒之力、不斷地說明。現在的衛福部部長陳時中有高人氣，也曾公開提及過健保費率調整的必要性，楊志良也曾說自己佩服他。只是光靠陳時中的洪荒之力，健保費恐怕還是漲不成。「你有看到蔡英文說一句話嗎？」楊志良說，蔡很聰明，就算沒有連任壓力，還是都讓陳時中去擋。