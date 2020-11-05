新北民眾買到缺「熔噴不織布」口罩 中央：難以追查

新北市議員李坤城日前表示有民眾買到的口罩缺少「熔噴不織布」，新北市衛生局表示會將此案送衛福部調查，但事件至今已過1個月，卻遲遲沒有下文，有民眾認為中央在擺爛；衛福部疾管署回應，口罩生產權責單位是由經濟部工業局，須由他們來溯源；經濟部表示，初判這次可能是出在換線時出現問題，但因資訊有限，較難追查，未來會更嚴格把關口罩工廠的生產流程。

新北市議員李坤城10月初提到，有民眾向他反映在5月於超商購買實名制口罩時，竟買到缺少「熔噴不織布」的口罩，要求新北市衛生局清查，市府清查後發現還有另外1例，一共2例，全案送衛福部調查。

衛福部指出，經研判，這批口罩在生產端就出現狀況，才會有缺少熔噴不織布的問題，而口罩生產主管機關是經濟部工業局，所以要查是哪家工廠出了問題仍須由經濟部來溯源。

經濟部工業局表示，我們很重視這2例案件，中央疫情指揮中心在10月15日也討論過此案，但由於這次事件發生時間是在5月，時間久遠，其餘資訊量也有限，實在難以追查。

工業局副局長楊志清表示，初判這兩起案件可能是在口罩生產換線時，在銜接端出了問題，導致中間層少了「熔噴不織布」，已要求各工廠針對此狀況要特別留意。

楊志清補充，提醒民眾若購買到有瑕疵的口罩，要記好好購買時間、地點，最好也能提供口罩，讓相關單位能用批號去溯源，找出出問題的廠商、業者。