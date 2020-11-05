肩膀僵硬疼痛轉動卡卡 這療法讓肩膀不痛了

一位42歲婦人一早醒來卻發現右肩疼痛不已，尤其轉動時更加疼痛，經「樂活健康診所」醫師楊椒喬診斷發現是右側肩膀鈣化性肌腱炎，雖先接受積極保守治療卻沒有明顯改善，因此建議她接受水介質震波治療。透過非侵入性的高能量震波治療，達到組織修復與再生的效果。她在接受六次治療後，鈣化點竟奇蹟式地近乎消失，肩膀也不痛了，整個人輕鬆開心，恢復久違的笑容。

醫師楊椒喬指出，患者來門診時，經X光檢查及臨床診斷，確認是右側肩膀鈣化性肌腱炎，雖先建議接受積極保守治療，包括，服用消炎藥物及適當休息，並在症狀改善後再接受物理治療。但因其疼痛沒有明顯改善，因此建議她接受水介質震波治療。

醫師楊椒喬進一步指出，治療這類鈣化肌腱炎的患者，若對口服消炎、局部注射止痛或復健治療成效不彰時，可能就須考慮以手術清除鈣化點。但對於不想手術或打針的患者，則可透過施打高能量水介質震波來鬆動鈣化點，能聚焦在肌腱周圍促進血管新生，增進組織的新陳代謝，除了能有效幫助消除鈣化點，還能促進肌腱更進一步的修復，加速復原。

醫師楊椒喬說，對患者來說，非侵入性的水介質震波，在門診即可接受治療，單次僅需10-20分鐘，可避免手術麻醉的風險及術後恢復期長的問題，且治癒率高達八成，是患者方便、不影響工作生活作息卻很有效的治療新選擇。