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血友病有解？醫師學者攜手用基因編輯技術找治療方向

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
陽明大學藥理所講座教授、台北榮總醫師邱士華運用基因編輯技術打造「新式基因精準編輯治療創新平台」，今天在科技部發表研究成果。圖／科技部提供
陽明大學藥理所講座教授、台北榮總醫師邱士華運用基因編輯技術打造「新式基因精準編輯治療創新平台」，今天在科技部發表研究成果。圖／科技部提供

兩名女學者研發「基因剪刀」獲今年諾貝爾化學獎，國內的陽明大學藥理所講座教授、台北榮總醫師邱士華運用基因編輯技術打造「新式基因精準編輯治療創新平台」，他今天在科技部發表研究成果，指出此平台可用於全身血液疾病基因修復，替血友病、遺傳性視網膜疾病（如夜盲症）等基因受損病症找出治療方向。

邱士華說，目前血液疾病只能透過輸血或骨髓移植來減緩，無法根治。正常成人的血紅蛋白（HbA）是由兩個α-球蛋白和兩個β-球蛋白亞基（α2β2）的四聚體組成。血紅蛋白能與氧氣結合，主要功能是將氧氣從肺臟運送至身體其他組織。臨床上最常見的血液疾病，如鐮狀貧血、β-地中海貧血，就是因為β-球蛋白基因（HBB）突變，造成β-球蛋白的結構改變或產量降低，導致血紅蛋白產量或功能異常。

他表示，為提供治療方案給這些病友，研究團隊自我組裝超分子奈米分子與奈米探針科技，結合今年獲諾貝爾化學獎的基因編輯技術「CRISPR／Cas9」，能夠高效率將完整HBB基因剪接進入血液細胞內。這項技術上個月發表在國際期刊Science Advances，正申請國內外專利。

陽明大學團隊指出，「CRISPR／Cas9」技術利用分子生物技術，有效率並精準修改微生物、動植物與人類的去氧核醣核酸（DNA）。

學界以剪刀比喻基因編輯技術，邱士華說，今年獲諾貝爾獎的兩個學者，一人擅長剪下受損的DNA，一個擅長將新的DNA修補進去。若精準剪下受損的DNA，治療就能更精準。兩人相遇後即長期合作，2011年發表研究成果，首度將基因編輯的基礎科學成果轉化為應用技術，創全球先例。

基因 諾貝爾獎 DNA

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