癌友齊呼救健保 粗估費率需調到5.4%以上

健保已連續三年收支不平衡，今年預估將達史上短絀新高670億。落差雖可靠安全準備金來彌補，但安全準備金最晚在明年底就要低於1.5個月的健保醫療支出，達到需要調漲費率的法定標準，因此今年11月的健保會重點就是針對協商費率並報請行政院核定。

在費率定案前，民間團體持續鍥而不捨表達訴求，今天前衛生署署長、台灣病友聯盟理事長楊志良協同癌症希望基金會和台灣癌症基金會，共同召開記者會。癌症希望基金會呼籲健保會不只調整費率，也要將現行部分負擔的定額至，改回健保母法要求的定率制，並兼顧健保量能付費的精神，訂定配套保障弱勢民眾的配套措施。

楊志良說，癌症是國人第一大死因，大家遲早都是病友。但隨著人口老化，醫療利用率高的年長者越來越多，繳保費的相對健康年輕人越來越少，這樣下去，健保一定會面臨極限。

楊志良估算，下次保費調整需要在2021年實施，費率需要從現在的4.69%調高到5.4%以上，而且之後每次的調漲幅度都在一成左右，很快就會達到法定上限費率6%，總有一天將面臨漲無可漲的窘境，到時候能不能修法也是個未知數。

癌症希望基金會董事長王正旭指出，根據基金會對超過千名全國民眾的調查，超過六成民眾願意每個月多繳100元，以維護健保永續，健保費率調整確實有可行空間。不過健保法定的部分負擔是定率制，即民眾應自付醫療費用的20%，但現在為了收取方便等因素而採取定額制，民眾整體部分負擔其實只有6%，遠低於法定要求。

因此癌症希望基金會主張回歸母法的定率制，並設定每次門診部分負擔上限不超過2000元，全年度門診加住院部分負擔總金額不超過6萬5000元，對於經濟弱勢者可以另訂天花板。另也希望調整現行重大傷病一率免部分負擔的規定，讓健保回歸照顧經濟弱勢者的本質，經濟無虞的重大傷病者不能免部分負擔。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，每4分42秒就一個人被診斷癌症，然而，癌症新藥申請給付生效的時間中位數中是18.7個月，癌症治療雖有急迫性，但病友常得等上三、五年才有新藥。另外雖然癌藥給付生效率高達72%，但是給付給付限制重重，有些只能用幾個治療週期，有些只能用於晚期。

蔡麗娟指出，結果新藥就算納入給付，很多病人還是看得到、吃不到，形同受到二度懲罰。台灣因為財務考量，癌症治療越來越落後於國際標準治療指引，病人未來參與新藥臨床試驗的機會也沒了，影響深遠。她呼籲，健保不能困在給付的思維中，應從病人觀點去看新藥的價值，例如住院時間縮短、門急診頻率變低、可以工作上學並自我照顧、生活品質提升等，這些都是很重要的價值。

台灣癌症基金會對於健保改革方向的訴求，則與癌症希望基金會略有不同。蔡麗娟指出，根據基金會對909位癌友的調查顯示，為了得到新藥，72%癌友願意每個月多付5000元，67%以上願意每月多付2萬元，17%以上甚至願意每月多付10萬元。或許也是一個能夠兼顧財務與病友權益的方案。