快訊

丟不得！喬治亞州選情告急 川普團隊內部辭職氛圍濃

國會爆衝突！藍委鄭天財潑咖啡 馮世寬脫衣叫陣：我怕你啊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

癌友齊呼救健保 粗估費率需調到5.4%以上

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
左起為台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、台灣病友聯盟理事長楊志良、癌症希望基金會董事長王正旭。記者邱宜君／攝影
左起為台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、台灣病友聯盟理事長楊志良、癌症希望基金會董事長王正旭。記者邱宜君／攝影

健保已連續三年收支不平衡，今年預估將達史上短絀新高670億。落差雖可靠安全準備金來彌補，但安全準備金最晚在明年底就要低於1.5個月的健保醫療支出，達到需要調漲費率的法定標準，因此今年11月的健保會重點就是針對協商費率並報請行政院核定。

在費率定案前，民間團體持續鍥而不捨表達訴求，今天前衛生署署長、台灣病友聯盟理事長楊志良協同癌症希望基金會和台灣癌症基金會，共同召開記者會。癌症希望基金會呼籲健保會不只調整費率，也要將現行部分負擔的定額至，改回健保母法要求的定率制，並兼顧健保量能付費的精神，訂定配套保障弱勢民眾的配套措施。

楊志良說，癌症是國人第一大死因，大家遲早都是病友。但隨著人口老化，醫療利用率高的年長者越來越多，繳保費的相對健康年輕人越來越少，這樣下去，健保一定會面臨極限。

楊志良估算，下次保費調整需要在2021年實施，費率需要從現在的4.69%調高到5.4%以上，而且之後每次的調漲幅度都在一成左右，很快就會達到法定上限費率6%，總有一天將面臨漲無可漲的窘境，到時候能不能修法也是個未知數。

癌症希望基金會董事長王正旭指出，根據基金會對超過千名全國民眾的調查，超過六成民眾願意每個月多繳100元，以維護健保永續，健保費率調整確實有可行空間。不過健保法定的部分負擔是定率制，即民眾應自付醫療費用的20%，但現在為了收取方便等因素而採取定額制，民眾整體部分負擔其實只有6%，遠低於法定要求。

因此癌症希望基金會主張回歸母法的定率制，並設定每次門診部分負擔上限不超過2000元，全年度門診加住院部分負擔總金額不超過6萬5000元，對於經濟弱勢者可以另訂天花板。另也希望調整現行重大傷病一率免部分負擔的規定，讓健保回歸照顧經濟弱勢者的本質，經濟無虞的重大傷病者不能免部分負擔。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，每4分42秒就一個人被診斷癌症，然而，癌症新藥申請給付生效的時間中位數中是18.7個月，癌症治療雖有急迫性，但病友常得等上三、五年才有新藥。另外雖然癌藥給付生效率高達72%，但是給付給付限制重重，有些只能用幾個治療週期，有些只能用於晚期。

蔡麗娟指出，結果新藥就算納入給付，很多病人還是看得到、吃不到，形同受到二度懲罰。台灣因為財務考量，癌症治療越來越落後於國際標準治療指引，病人未來參與新藥臨床試驗的機會也沒了，影響深遠。她呼籲，健保不能困在給付的思維中，應從病人觀點去看新藥的價值，例如住院時間縮短、門急診頻率變低、可以工作上學並自我照顧、生活品質提升等，這些都是很重要的價值。

台灣癌症基金會對於健保改革方向的訴求，則與癌症希望基金會略有不同。蔡麗娟指出，根據基金會對909位癌友的調查顯示，為了得到新藥，72%癌友願意每個月多付5000元，67%以上願意每月多付2萬元，17%以上甚至願意每月多付10萬元。或許也是一個能夠兼顧財務與病友權益的方案。

癌症治療 健保 保費

延伸閱讀

女兒遭爆剝削老人之家員工 楊志良說話了

漲健保費率難 楊志良：不信蔡英文擋得住財團壓力

楊志良批宣傳美豬沒人格 陳時中：人身攻擊不好

楊志良的狗女兒 長腿九頭身 撒嬌、賣萌樣樣來

相關新聞

相隔13年首度11月發海警 閃電颱風最快今傍晚陸警　

今年第20號颱風閃電今天上午8時30分發布海上颱風警報。中央氣象局說，閃電颱風持續增強中，若路徑持續偏北，最快今天傍晚發...

坐擁山林品嚐健康美味 森林農村廚房自己下廚煮一桌好料

白石森活休閒農場是農場主人黃明瑩和劉昭賢退休後的夢想園地，劉昭賢負責農場管理，老婆黃明瑩推廣食農教育。原本經商的兩人，30年多前買下這片土地，附近還有2000多坪的有機農園

別錯過！ 2021台鐵月曆明限量開賣 13張百年車站超吸睛

為歡慶2021年將到來，台鐵局今天宣布與力麗社會福利慈善事業基金會合作，推出「2021台鐵百年風華月曆」，以經典的台灣總...

閃電颱風逼近南台灣 公路總局不排除預警性封3公路

今年第20號颱風閃電，上午8時30分發布海上颱風警報，明天颱風最靠近，台東、恆春半島恐有豪雨。中央氣象局說，路徑持續偏北...

衛福部次長稱東洋若取得正式授權 仍有疫苗談判空間

台灣東洋原宣布代理德國BNT新冠肺炎疫苗，但因提不出正式授權書而卡關。未來是否仍保有談判空間，衛福部次長石崇良表示，若東...

漲健保費關鍵？ 楊志良：傾洪荒之力讓府院點頭

健保已連續三年收支不平衡，今年預估將達史上短絀新高670億，這個月健保會重點就是針對研商費率，並報請行政院核定。健保開辦...

肩膀僵硬疼痛轉動卡卡 這療法讓肩膀不痛了

一位42歲婦人一早醒來卻發現右肩疼痛不已，尤其轉動時更加疼痛，經「樂活健康診所」醫師楊椒喬診斷發現是右側肩膀鈣化性肌腱炎...

新北民眾買到缺「熔噴不織布」口罩 中央：難以追查

新北市議員李坤城日前表示有民眾買到的口罩缺少「熔噴不織布」，新北市衛生局表示會將此案送衛福部調查，但事件至今已過1個月，...

血友病有解？醫師學者攜手用基因編輯技術找治療方向

兩名女學者研發「基因剪刀」獲今年諾貝爾化學獎，國內的陽明大學藥理所講座教授、台北榮總醫師邱士華運用基因編輯技術打造「新式...

腳底長石頭疼痛發麻？原是「莫頓神經瘤」作祟

花蓮一名貨運司機45歲林先生經常左腳底痛，原以為是長雞眼，受不了疼痛就醫檢查才得知是「莫頓神經瘤」，必須切除。門諾醫院骨...

癌友齊呼救健保 粗估費率需調到5.4%以上

健保已連續三年收支不平衡，今年預估將達史上短絀新高670億。落差雖可靠安全準備金來彌補，但安全準備金最晚在明年底就要低於...

中醫師：秋冬最宜刮痧 但這些情況不能亂刮

秋冬是心血管好發季節，安南醫院中醫師唐偉誠表示，適合刮痧疏通活絡氣血。但刮痧不是亂刮一通，還是有一些撇步需要遵守，才能達...

熱門新聞

GIVENCHY驚傳撤出台灣！全台唯一櫃點今晚熄燈

工作幾天才買得起最新iPhone？超真實各縣市薪水比較

閃電颱風估明發海警不排除陸警 後天最靠近台灣

相隔13年首度11月發海警 閃電颱風最快今傍晚陸警　

閃電颱風發海警！路徑續偏北不排除陸警 兩地防豪雨

閃電海警今發布 明最靠近台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。