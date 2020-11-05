衛福部次長稱東洋若取得正式授權 仍有疫苗談判空間

台灣東洋原宣布代理德國BNT新冠肺炎疫苗，但因提不出正式授權書而卡關。未來是否仍保有談判空間，衛福部次長石崇良表示，若東洋能拿到充分的授權書，還是有談判空間。

台灣東洋藥品日前宣布取得德國BNT新冠肺炎疫苗在台銷售的「有條件授權書」，卻在11月3日宣布，與政府在數量及價格難有共識，無法如期代理疫苗進口。

但當時中央流行疫情指揮中心指出，因廠商無法提供正式授權文件和合約才破局，東洋則在當天深夜發表聲明表示，取得授權為「有條件授權書」。

今立委林思銘於衛環委員會時質詢，現在談判破局，東洋是否還能保有未來疫苗的談判空間。石崇良說，如果能拿到充分的授權書，還是有談判的空間。

但東洋代理德國新冠肺炎疫苗宣布破局，被質疑進口疫苗只是幌子，實為炒股。衛福部部長陳時中昨則於指揮中心記者會表示，「東洋發布消息無誇大不實，不建議調查。」對此，林思銘質疑衛福部「甩鍋」。

石崇良則表示，涉及證交法的問題還是要交由金管會處理。