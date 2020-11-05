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中醫師：秋冬最宜刮痧 但這些情況不能亂刮

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
秋冬是心血管好發季節，安南醫院中醫師唐偉誠表示，適合刮痧疏通活絡氣血。圖／安南醫院提供
秋冬是心血管好發季節，安南醫院中醫師唐偉誠表示，適合刮痧疏通活絡氣血。圖／安南醫院提供

秋冬是心血管好發季節，安南醫院中醫師唐偉誠表示，適合刮痧疏通活絡氣血。但刮痧不是亂刮一通，還是有一些撇步需要遵守，才能達到最好的效果。

唐偉誠表示，「刮痧」是坊間常見保健方式，意指「利用手指或光滑的硬器具如刮痧板、刮痧棒、瓷湯匙及牛角等，在皮膚表面特定部位反覆進行刮、擠、揪、捏等物理刺激，造成皮膚局部表面發紅或出現紫紅色瘀血點、瘀血斑或點狀出血現象，藉由刺激體表經絡和經絡傳導作用，暢通阻塞氣血讓不適症狀減輕或消失，達到平衡陰陽、扶正祛邪、活血化瘀、退熱開竅功效。

刮痧前需先對病人進行評估，若病人出現過於飢餓或飽脹感、疲勞或緊張或酒醉等情況，應暫時不宜進行刮痧。

唐偉誠說，刮痧時必須用力均勻、節奏規律，避免用力過猛或不均，並要隨時觀察病人反應。每部位刮痧以不超過10分鐘為宜，或是以局部發紅或稍微出痧為度，不應強求出痧以避免損傷皮膚。

此外，刮痧時必須特別注意力道大小與各不同病人族群治療的時間長短，舉如小孩子、久病體虛、體弱老人、嚴重心臟及腦血管疾病患者，避免因過度刺激而造成症狀加劇或誘發其他併發症發生。

刮痧後病人可平臥休息片刻並注意保暖，休息環境須保持空氣流通，避免沖涼、直接迎風或立即勞動。休息期間飲用適量溫開水以促進體內新陳代謝。

刮痧後1到2天內若出現刮痧部位疼痛屬正常反應。下次可再度刮痧時間應在前次刮痧之痧點（紫紅斑點或斑塊）消失後，或是在前次刮痧間隔3到5天後方可再次進行，建議可根據病情需要求診中醫師來配合中藥或針灸治療。

唐偉誠說，特別提醒的是在人體孔洞或脆弱部位禁止刮痧，比如：眼睛、鼻孔、口唇、舌體、耳道口、乳頭、肚臍等處。

若老年人或長期使用類固醇等因素導致皮膚較薄，或是罹患傳染性皮膚病、皮膚出現癤腫或有潰瘍、瘡瘍、燙傷傷口，此類皮膚患處須禁止刮痧。

如皮膚平常容易出現瘀青或出血後不易止血，或已確診罹患糖尿病與血液疾病如嚴重貧血、白血病、血小板低下，或是有出現全身浮腫、不明原因出現腫塊、急性扭傷或骨折等患處，以及婦女經期或妊娠時的腹部與腰骶部皆亦禁止刮痧。

如有出現急性胸腹部症狀、急性高燒不退或懷疑罹患各種急慢性傳染病時，建議儘速就醫治療為上。

唐偉誠強調，坊間流行的刮痧療法雖簡便易行，確能舒緩身體不適，但必須注意上述刮痧前、中、後觀察重點，方能有效自我保健又不致延誤就醫時機，進而永保安康。

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