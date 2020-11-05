如何當上登山嚮導？職人拍360度VR影片分享眉角

今年國人瘋山林，教育部青年署透過360度VR影片介紹「登山嚮導」一職，受邀錄影分享的職人江秀真表示，不一定要把登山嚮導當終身職業，但擔任嚮導的過程中，可培養個人自主管理、領導統御、應變能力。若擁有外語能力，還有機會認識很多外國人，對未來轉職或創業都有幫助。

教育部表示，國旅話題發燒，行政院提出向山致敬計畫，落實普及登山教育。青年署今年推出的首部職人影片，便帶領青年體驗「登山嚮導」一職，影片中除揭露職人的職涯心聲，還能360度飽覽奇萊山美景，彷彿一秒置身於奇萊山上。

青年署指出，要成為一名登山嚮導，首先要具備教育部體育署山域嚮導資格，且須通過學術科檢定，包括固定繩架設、簡易包紮、緊急紮營等。面對突發狀況，也需要有極佳的應變能力，比如遇到黑熊時，知道如何讓熊自動離開。另外，高海拔地形斷崖峭壁多，環境中的含氧量、溫度會隨著高度降低，嚮導不但要會自我保護，也要隨時留意團員的狀況。

20歲出頭就開始擔任登山嚮導的職人江秀真，曾經爬過世界七大峰、90座台灣百岳，她說，登山嚮導可以幫助很多人攻頂圓夢，獲得的回報是無價的。她鼓勵有意入行的新鮮人，不一定要把登山嚮導當成終身職業，但嚮導過程能培養個人自主管理、領導統御、應變能力，若擁有外語能力，還有機會認識很多外國人，拓展人際關係，對於未來轉職或創業都有相當大的助益。