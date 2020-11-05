颱風閃電海警發布 中央災害應變中心三級開設

氣象局今天發布颱風「閃電」海上警報，中央災害應變中心同步三級開設表示，目前各海面風浪較大，有強陣風及長浪，民眾應避免赴海邊從事海上活動，並隨時注意最新氣象資訊。

中央氣象局上午8時30分發布颱風「閃電」海上颱風警報，中央災害應變中心同步三級開設，由災害應變中心副指揮官、內政部消防署長陳文龍在上午10時召開第一次工作會報。

中央災害應變中心發布新聞資料表示，據最新氣象資料，受到颱風及外圍環流影響，台灣東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、中部以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

中央災害應變中心指出，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有長浪發生，呼籲民眾前往山區及河邊活動應注意安全，且避免赴海邊及從事海上活動。

媒體報導蘭嶼發生因風浪導致運送柴油船隻停航，中央災害應變中心表示，相關單位應與地方政府保持聯繫，掌握島上民眾物資需求，協助水電供應及儲備民生物資，並提早恢復船舶航班調度。

為避免強風及長浪對航行或停泊的船隻造成危險，中央災害應變中心指出，相關單位應通報海上作業船隻注意安全，並針對港區停泊區船隻，落實安全繫纜。

針對海岸風景區，中央災害應變中心表示，視潮汐及長浪天氣動態狀況進行警戒措施及加強宣導，並由海洋委員會海巡署配合協助落實海岸管制。