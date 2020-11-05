閃電颱風威脅增 農漁民應提前加強防災避險措施

中央氣象局上午發布閃電颱風海上颱風警報，颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽構成威脅。受颱風或其外圍環流影響，東南部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東北部、東部及南部地區亦有局部短暫陣雨；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有長浪發生；海面上受颱風影響風力增強，船隻需特別注意。

農委會表示，請農、漁民及海上作業漁船嚴加戒備，及早著手防災、減災的整備工作，隨時注意颱風訊息，進港避風。同時，留意氣象局發布之最新天氣資訊，並將每日透過臉書與line群組提供氣象預報影音服務，請農漁民朋友多加利用，以進一步掌握天氣相關資訊。

一、蔬菜生產方面：葉菜類蔬菜易受風雨損害，倘已到收穫期應儘速採收，以減少損失；大宗蔬菜如高麗菜、大白菜等，請農民團體協助農民將增加採收的蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出、調節市場需求。

生育期的瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏；採用設施栽培者應檢視生產設施，注意其結構安全，如有破損應及早維修。

此外，農民仍應遵守施藥後安全採收期規定，以確保農作物安全，並於雨後注意清園、排除積水，同時加強病蟲害防治及肥培管理措施，確保農作物產量及品質。

二、果樹生產方面：果樹應強化支柱及排水設施，已到採收期之水果，如香蕉、木瓜、芭樂及釋迦等，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求秩序供貨。

正值果實發育期的水果，如香蕉、木瓜，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象。災害後應注意田園清除工作，排除積水、加強中耕培土、補施肥料與防範病蟲害發生。

三、養殖漁業方面：養殖業者應加強塭堤的修補維護和排水路的疏通，檢視備用發電機能否啟動並添足用油，加強巡視水閘門、保持操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。

四、養畜禽業方面：清理牧場周圍排水溝渠、周邊雜物，避免阻塞排水孔道，造成淹水；多備飼料，檢查堆肥舍是否覆蓋牢固，避免有機肥流失，造成環境污染或滲水。

放牧的家畜家禽需全部趕回畜禽舍或趕至安全地區，避免流失；檢查牛欄、豬舍、雞舍，或將畜禽移往較安全地方；飼料、畜禽及生財器具視情況移至較高的安全處所存放，避免損失。

農委會表示，水土保持局將持續監測各地區降雨，適時發布土石流紅黃色警戒，嚴防山崩、土石流及地層滑動等災害，預先準備災害防救應變措施，農民朋友如有實施緊急水土保持處理之需要時，請洽該會水土保持局協助（土石流災情通報免付費電話：0800-246246）。

另農田水利方面，農田水利署已請各管理處加強防汛整備工作，確保設施運作正常，並加強清淤檢查作業，掌握閘門適切開關時機，俾於豪雨期間排洪順暢，以降低淹水及災害發生風險，確保民眾生命財產安全。