給愛閱讀的你！79本環教繪本 周六華山一次看個夠

多久沒有和孩子共享一本好書？一本意義深遠的讀物，有可能影響孩子的一生。11月7日環保署在華山1914文創園區中4B館，舉辦「109年環境教育繪本嘉年華會」，歡迎親子來閱讀、聽故事及動手DIY，讓孩子更了解居住的環境，同時盡情享受親子同遊共讀繪本的好時光。

環保署表示，「109年環境教育繪本嘉年華會」，會中有來自全國各地的特色好書，這些繪本涉及的環境議題包羅萬象，包含淡水河生態、空氣汙染、石虎保育、土石流、食農、海洋生態、海洋塑膠汙染等。透過繪本的導讀、欣賞，可以讓孩子更了解環境的變化，體會人類面對變化應有所行動的事實。

環保署綜計處長劉宗勇以新北繪本為例，他說，新北的天燈國際聞名，但釋放天燈會造成很多環境問題，產生很多廢棄物掉到山裡，甚至引起火警，天燈是習俗文化，但也透過繪本能夠了解環境議題，讓讀者了解如何處理環境議題。

環保署表示，環保署集結全國22縣市以在地環境為故事背景，並選出適合兒童閱讀的79本環境教育繪本，以嘉年華會方式展示，活動當日於1樓的「愛地球故事區」與2樓的「護環境故事區」2區進行故事演說及繪本戲劇表演，透過故事演說人員傳遞環境覺知與環境保護的重要性，讓小朋友發想如何解決環境問題的同時也反思生活上如何身體力行保護環境。

活動當天特別安排了「童趣手作區」，由手工書達人王淑芬老師教導現場大小朋友一起動手繪製「我的綠生活手工書」，以1天1小事為主題，每天做一件小事來愛地球護環境。「愛地球絹印」提供4組圖板，讓親子一同在「紀念明信片」上絹印自己的環保宣言，象徵將環保宣言刻在心上，期達到環境教育生活化的目的。