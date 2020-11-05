中年族群何時恢復接種流感疫苗？ 衛福部：本月底評估

受新冠疫情影響，今年我國流感疫苗需求量暴增，公費流感疫苗開打至今一個月施打近500萬劑，但之前宣布50至64歲族群須暫停施打，何時能恢復？衛福部次長石崇良今表示，將於本月底再行評估。

立法院衛環委員會今審查「原住民族健康法草案」，立委賴惠員質詢表示，今年受新冠疫情影響，國人也相對提高對流感的警戒，接種意願提高。但韓國發生83人疑似因接種疫苗死亡，國人也通報238人因接種流感造成身體不適，創四年最高。今更有一名疑似因接種流感死亡的婦人家屬質疑，疾管署有卸責之嫌，希望衛福部對此回應。

衛福部次長石崇良表示，今年確實因為新冠疫情緣故，民眾施打意願提升，目前已施打487萬劑，也因為韓國疑似因接種疫苗而死亡的事件，今年通報意願也提高。但死亡個案都會由疫苗救濟委員會由專家釐清，目前都排除和疫苗有相關性。

賴惠員也就日前宣布緩打疫苗的50至64歲族群詢問，何時能夠恢復接種。石崇良則表示，將於本月底評估，視優先接種其他高風險族群的施打狀況而定，例如目前6歲以下幼兒族群施打率仍未達標。

至於幼兒族群接種率為何遲遲未達標，石崇良認為可能和之前韓國不良反應個案讓家長有疑慮有關，未來會考慮依據立委提議妥善分流、拍攝親子主題疫苗接種宣傳等方向提升幼兒接種率。

石崇良指出，50至64歲族群暫停施打，為考慮到其他高風險族群須優先施打，如目前6歲以下族群施打率尚未達標，希望施打率可以再往上提升。