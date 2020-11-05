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相隔13年首度11月發海警 閃電颱風最快今傍晚陸警
今年第20號颱風閃電今天上午8時30分發布海上颱風警報。中央氣象局說，閃電颱風持續增強中，若路徑持續偏北，最快今天傍晚發布陸上颱風警報。另外，這也是我國13年來第一次在11月發布海上颱風警報。
氣象局說，目前閃電位置在鵝鑾鼻東南東方590公里海面上，強度逐漸增強、暴風圈逐漸擴大，七級風暴風半徑100公里，近中心最大風速每秒28公尺。
氣象局說，過去受到太平洋高壓影響，閃電持續以每小時20公里速度往巴士海峽靠近。根據最新路徑，明天一整天影響最為劇烈，到周六、周日才會慢慢遠離。
今晚受到颱風外圍環流影響，東半部降雨逐漸增加，沿海也會有長浪，蘇澳已經有兩米浪高。明天恆春半島會有大雨或豪雨，花蓮也有大雨。
氣象局說，目前各沿海風力八到九級，明天九到11級，恆春半島因為接近暴風圈，可能有更強的風出現。颱風減弱後隨即而來是東北風，會為基隆北海岸跟宜蘭帶來更明顯降雨。
氣象局說，根據過去資料顯示，路徑有略為偏北，偏北趨勢沒有太大變化，會在傍晚到晚間發布陸上颱風警報。
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