觀光局拚年底升格觀光署 林佳龍：13個風管處應整合

交通部力推觀光局升格為觀光署，交通部為此已開過17次產官學會議，昨也為此召開第二次會議。交通部長林佳龍今也在臉書上表示，昨天的會議有些共識，其中在觀光署下設立分署，落實全國性政策，並以旅客為出發點，以區域旅遊產品為主體，鏈結中央地方資源，落實輔導並對國際行銷。

至於台灣目前有13個風管處，林佳龍說，隨著資訊交通發達，則需要加以整合，政府是個有機體，必須因應環境變化調適，這是重要的思考。試想如果一切歸零，如何架構一個理想的組織？這才是組織改造的出發點。組改並不容易，不能亂切，更不能疊床架屋。

林佳龍表示，觀光是火車頭產業，為服務觀光，相關的飲食、住宿、遊憩、購物、交通都會相應發展。因此向蔡英文總統提「觀光主流化」、「觀光立國」，也請交通部觀光局集合產學界共同擬訂2030年觀光政策白皮書，擬定2030年目標，引領台灣觀光接軌國際。

林佳龍說，領導觀光的主管機關「觀光局」，必須升格為觀光署，賦予更高的層級，這些年來，感謝觀光局同仁與業者攜手努力，造訪台灣的國際旅客連年成長；今年雖碰上疫情，但台灣防疫表現出色，引以國際矚目，這是極好的利基，讓台灣從防疫大國，變成觀光大國。

林佳龍表示，從防疫、紓困、復甦、振興，一方面還得研商組織改造，觀光局同仁們真的都辛苦了，自己也會與大家一起努力，期盼組改一步到位，用堅強的組織陣容，將台灣推向國際。