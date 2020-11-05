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移工想治療肺結核卻需雇主同意 民團籲衛福部修惡法

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
台灣國際勞工協會專員王俐婷說，由於國內「受聘僱外國人健康管理辦法」第九條規定，經檢查確診肺結核藍領移工，需雇主提供協助接受治療志願書，移工才可接受治療。記者陳婕翎／攝影
台灣國際勞工協會專員王俐婷說，由於國內「受聘僱外國人健康管理辦法」第九條規定，經檢查確診肺結核藍領移工，需雇主提供協助接受治療志願書，移工才可接受治療。記者陳婕翎／攝影

來自菲律賓的廠工M君，民國103年來台工作至今6年，她重未想過今年8月接受定期健檢，被診斷感染肺內結核菌，治療兩周後，醫師在她的診斷證明書上註明「可回復上班」，M君想繼續接受治療、一邊工作，不料公司卻拒絕同意治療，M君將被迫離開台灣，「我的自己就像垃圾」。

早已泣不成聲的M君說完自己的故事，但這樣的故事卻發生在無數移工身上，只是他們來不及說出口就被送回家鄉。移工相關利益民間團體今在衛福部疾管署門口替因雇主不願點頭，被剝奪工作權的感染肺結核移工發聲，提出陳情，要求衛福部立刻修改不當法令。

台灣國際勞工協會專員王俐婷說，由於國內「受聘僱外國人健康管理辦法」第九條規定，經檢查確診肺結核藍領移工，需雇主提供協助接受治療志願書，移工才可接受治療，一旦雇主拒絕點頭，確診肺結核移工未進行結核病都治，就會被依就業服務法第73條規定，廢止聘僱許可。

台灣人罹患肺結核接受治療也不需經過著雇主同意，現行的肺結核移工治療政策根本是差別待遇，新竹教區移工中心主任劉曉櫻指出，對雇主而言，移工只是隨時可替代的勞動力，當移工生病，勞動力減損，雇主只站在成本考量，便會想辦法將移工遣返。

劉曉櫻痛批，台灣自2009年批准兩公約，並將兩公約國內法化，目的是保障人權，限制他人侵害人權自主性，但衛福部公布的「受聘僱外國人健康管理辦法」，明顯是為雇主解套，成為剝奪移工人權幫兇。

希望職工中心督導許惟棟也說，如今並非移工不接受治療，是雇主不想添麻煩，導致移工治療中斷，被迫失去在台工作權；事實上只要移工轉換到願同意治療的雇主，療程就可以繼續，但是在等待轉換的期間，這些移工早已被遣返回國，籲在台轉換期也能治療至找到下一雇主。

民團提出的陳情書由疾管署科長黃志傑接下，他表示，將收集意見及資料，與相關部會、專家進行研商，但面對民團不斷提問「為什麼要雇主同意」，他不發一語快速離場。

疾管署也於會後發布新聞稿，解釋移工治療須經雇主同意的原因，由於結核病完治時間達6個月，治療過程需雇主配合及提供合適的環境與時間，以協助移工完成治療，避免移工因療程中斷使病況惡化為多重抗藥性結核病。現行規範是基於防疫前提下，兼顧移工與雇主雙方權益。

民團提出的陳情書由疾管署科長黃志傑接下，他表示，將收集意見及資料，與相關部會、專家進行研商，但面對民團不斷提問「為什麼要雇主同意」，他不發一語快速離場。記者陳婕翎／攝影
民團提出的陳情書由疾管署科長黃志傑接下，他表示，將收集意見及資料，與相關部會、專家進行研商，但面對民團不斷提問「為什麼要雇主同意」，他不發一語快速離場。記者陳婕翎／攝影
移工相關利益民間團體今在衛福部疾管署門口替因雇主不願點頭，被剝奪工作權的感染肺結核移工發聲，提出陳情，要求衛福部立刻修改不當法令。記者陳婕翎／攝影
移工相關利益民間團體今在衛福部疾管署門口替因雇主不願點頭，被剝奪工作權的感染肺結核移工發聲，提出陳情，要求衛福部立刻修改不當法令。記者陳婕翎／攝影

移工 衛福部

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