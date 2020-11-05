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北市府跨年晚會卡司曝光 田馥甄、伍佰開場壓軸

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市政府最High新年城2021跨年晚會卡司曝光，今年將由歌手田馥甄唱開場、本土搖滾天王伍佰重量級壓軸。圖／必應創造提供
台北市政府最High新年城2021跨年晚會卡司曝光，今年將由歌手田馥甄唱開場、本土搖滾天王伍佰重量級壓軸。圖／必應創造提供

北市政府最High新年城2021跨年晚會卡司曝光，今年將由歌手田馥甄唱開場、本土搖滾天王伍佰重量級壓軸。

今年受疫情影響，北市府前跨年晚會，台北市若出現1例不明感染本土個案，活動照常，但要戴口罩；一旦一周出現15例不明感染源本土病例，跨年晚會將改線上轉播，不開放民眾進場。柯文哲日前表示，會在跨年前7天，才會知道跨年晚會辦不辦？

規劃今年北市府跨年晚會的必應創造，今天則公布北市府跨年晚會的卡司名單，將由日前剛結束小巨蛋演出的Hebe田馥甄擔任開場；倒數前壓軸演出，則確定由腳傷初癒的搖滾天王伍佰壓陣，獨家獻唱。

必應創造表示，北市府跨年晚會將推出全台「獨家」歌手最多的天王天后陣容。至於主持人將由師徒檔黃子佼、Lulu（黃路梓茵）再次聯手主持。

黃子佼表示，去年跨年晚會後，他就沒再和Lulu同台主持，「畢竟她現在行情很高，要能同時請到我們兩個主持愈來愈難。」Lulu則打趣表示，「跟佼哥一起主持都超放鬆的，隨時想去上廁所就去，反正他在台前都能Handle（掌控）一切。我們的默契已經好到，一個呼吸就知道彼此要幹嘛。」

Hebe田馥甄表示，她2020年順利生出了五專二巡（第五張專輯、第二次巡演），也希望在今年最後一天，在北市府跨年舞台上，和大家分享新作品。田馥甄說，「2020年對大家來說或許不是太容易的一年，但在年終能一起歡聚跨年是幸福又幸運的事，希望2021年大家平安健康。」

至於唱壓軸的伍佰，今年8月因滑冰意外，左腿韌帶斷裂、骨折，當時他已答應台北跨年邀約，正當大家擔心伍佰的身體狀況時，伍佰以超乎常人的復原速度，將原本醫師評估的3個月恢復期縮短到8週，粉絲們確定可以與伍佰&China Blue一同在府前廣場倒數、揮別2020。伍佰說，「希望可以告別新型冠狀病毒（COVID-19），期待2021年離疫苗又進一步！」

儘管距離跨年還有1個多月，Lulu則表示，她已備妥兩件最重要的東西，就是火鍋，還有自己的Dancer（舞者），Lulu說，「每一年在後台我都會準備火鍋，歌手都說上台前涮個兩片肉，唱歌更有力氣。」

由於主持跨年晚會，最怕就是歌手趕場Delay（遲到），Lulu也向演出者喊話，「我今年可是發片歌手，當晚一定把舞者先發好，誰遲到，我就馬上上去『唱跳一整首』。」

台北市政府最High新年城2021跨年晚會卡司曝光，今年將由歌手田馥甄唱開場、本土搖滾天王伍佰重量級壓軸。圖／必應創造提供
台北市政府最High新年城2021跨年晚會卡司曝光，今年將由歌手田馥甄唱開場、本土搖滾天王伍佰重量級壓軸。圖／必應創造提供
北市府跨年晚會主持人將由師徒檔黃子佼、Lulu（黃路梓茵）再次聯手主持。圖／必應創造提供
北市府跨年晚會主持人將由師徒檔黃子佼、Lulu（黃路梓茵）再次聯手主持。圖／必應創造提供

跨年晚會 北市 火鍋

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