豬農要求放流水標準鬆綁 環保署：農牧資源化才能永續

養豬產業產生畜牧廢水、廢棄物，近年被視為「鄰避設施」，加上近年環保意識抬頭，環保法規嚴格，豬農認為壓力大，不斷向農委會反映，希望能向環保署溝通放寬放流水標準。不過，環保署表示，不會討論到標準問題，以輔導畜牧廢棄物循環利用、農牧資源化為主。

政府開放萊克多巴胺豬肉進口，農委會與豬農召開二次百億基金的討論會，會中豬農反映環保法規嚴格，水汙標準高，豬農壓力大，因此希望農委會與環保署溝通協調，會議將在下周召開。

黃金城表示，「沒有說要施壓，只是要溝通」，因為有些條件，現況是很困難達到，即使經過處理還是很困難的，只是針對其中一部分不容易達到的點，要跟環保署討論有沒有機會去調整，但其中不包括重金屬含量，重金屬本來叫必須要符合，不可能排放出來的水重金屬超標；他說，處理過的畜牧廢水，除了可以澆灌農田、路樹以外，有機農業的養分也可以做基本澆灌。

環保署水保處長吳盛忠說，有關畜牧廢水有兩條路，一是無害化的處理、二是資源化的利用，無害化的處理要符合放流水標準，因此不會討論這數值到底應該要多少，資源化利用更符合時代的潮流，畜牧廢水應該是往資源化利用去走，就不會有放流水標準的問題，因此也不會討論標準事情，走農牧資源化才能永續經營。

環團曾表示，相較於工業廢水排放標準，畜牧廢水已相對寬鬆；吳盛忠說，工業廢水，資本集中有專人負責，工業政府對其要求相對嚴格，對農民來說，這方面技術較欠缺，因此，政府採取策略以輔導為主，現在推動方式，是分戶蒐集、集中處理。

中華民國養豬協會祕書長張生金表示，豬農希望降低放流水標準，廢水處理對養豬業者非常困擾，因此廢水標準希望不要這麼嚴苛，能夠把值能夠再降低，讓農民有心進行廢水處理，對自己比較有信心，否則訂一個天花板的標準，對農民無形中壓力很大，希望放流水標準門檻能夠鬆綁一點。

張生金表示，希望環保署能夠檢視一遍，能夠再放寬COD、BOD、SS（化學需氧量、生物需氧量、懸浮固體）標準；環保署全做沼渣沼液氣澆灌農田這是雙贏政策，但是，台灣土地要灌溉也不容易，台灣土地小，要澆灌需要地主同意，地主不同意也無法澆灌，因此希望農委會與環保署能夠成立一個媒合平台，慢慢增加澆灌面積，分批分段處理，不能僅靠某些地區，否則農民就算做了，也沒辦法取得土地灌溉。