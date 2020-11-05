經常胸痛頭暈？恐患「心房顫動」中風率高5倍

新北市一名58歲的顏先生，多年前曾做過心臟手術，術後也持續追蹤、回診，不過近日卻頻出現胸痛、頭暈，生活大受影響，即使醫師將藥物劑量提高，改善依然有限。顏先生日前來到台北慈濟醫院求診，心臟內科張耀庭醫師檢查後發現他患有陣發性心房顫動，若未及早治療，中風機率較一般人高出五倍，所幸在新式導管技術進行「冷凍消融術」後，顏先生隔天即出院，回歸正常生活。

張耀庭指出，正常的心臟，由右心房的竇房結控制電氣活動及心臟跳動，而心房顫動的患者，因心房多處不正常放電，引發快速不規則收縮，導致造成心房無法有效收縮。若是血流凝滯鬱積形成血栓，則易引發中風，所以心房顫動患者中風的機率較一般人高出五倍。

張耀庭說明，心房顫動是最常見的心臟節律異常，約占人口比例1%，且隨著年齡增加發生率愈高，65歲以上的病人的發生率更增加一倍以上。而高血壓、糖尿病、其他心臟功能疾病等病人，都是心房顫動高風險群，一旦發病，病人便可能飽受心悸、胸悶、胸痛、呼吸困難、頭暈所苦。

在治療心房顫動部分，可分成藥物治療及侵入性治療，若藥物治療改善有限的患者，醫師會評估疾病狀況給予侵入性治療，如裝置節律器輔以藥物、熱射頻電燒或冷凍導管消融手術等。而新型的「冷凍消融術」是醫師以導管用微創的方式由鼠蹊部伸達心臟，經探測確認異常放電點後，將氣球充入低溫氣體，以整圈環形的方式進行冷凍治療，成功率可達70至80%以上，不只縮短手術時間、減低病人疼痛感，也降低嚴重併發症的發生率。