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健保利多 晚期頭頸部癌患新選擇 免疫療法列一線治療

聯合報 / 記者蔡怡真／台北即時報導
高雄長庚醫院頭頸部癌醫療團隊成員，左起放射腫瘤科教授方富民、召集人頭頸部外科教授簡志彥醫師、血液腫瘤科主治醫師黃泰霖醫師。三人共同呼籲患者，目前治療方式多元，一定要提早治療，才能獲得更好的生活品質。 圖／黃泰霖醫師提供
高雄長庚醫院頭頸部癌醫療團隊成員，左起放射腫瘤科教授方富民、召集人頭頸部外科教授簡志彥醫師、血液腫瘤科主治醫師黃泰霖醫師。三人共同呼籲患者，目前治療方式多元，一定要提早治療，才能獲得更好的生活品質。 圖／黃泰霖醫師提供

今年6月健保署將免疫療法列為頭頸癌復發或轉移的第一線治療，使頭頸癌又多了一項新的治療選擇，也突破過去當傳統治療面臨復發、轉移時治療效果成效不佳時的困境，不只是患者們的好消息，更讓臨床醫師為之一振。

高雄長庚醫院血液腫瘤科主治醫師黃泰霖表示，免疫療法是透過活化體內的免疫系統，協助辨識癌細胞，讓免疫系統恢復正常，能夠持續攻擊癌細胞，帶來長期的治療效果；且近年臨床研究發現復發或轉移的頭頸癌患者，生物表現量佳的患者，一線使用免疫療法合併化療生存期為14.7個月，單一使用免疫療法則為14.8個月，相比標靶藥物合併化療的11個月，足足延長了近4個月的存活期，實為醫療科技的一大突破。

高雄長庚頭頸癌團隊發現因南部工業區多，一年新增病人數居全國第三名，且由於頭頸癌深受環境因素影響，癌症特性並不好，復發機會非常大，免疫療法搭配其他治療已成了標準治療之一。該院黃泰霖醫師指出，目前已有十幾名患者在商業保險的補助下自費選擇使用，治療成效佳，也獲得更好的生活品質。

黃泰霖曾有一位台商病人，因多次復發轉移無法開刀，使用傳統治療也不見成效，在醫師的建議下後使用免疫療法，利用免疫療法搭配放療，腫瘤就消失了50%，復發後則是分別將化療和放療搭配免疫療法，持續治療2.5年的時間，治療期間成效佳，甚至曾經一度腫瘤消失。

高雄長庚放射腫瘤科教授方富民表示，醫師們都希望合併治療的效果是一加一大於二，而現今醫療技術精進，放射治療已能提供腫瘤均勻分佈的劑量，減少正常組織的劑量，降低傷及呼吸道、食道及口腔粘膜的急性副作用，進而產生較小的慢性副作用，提升患者生活品質。

高雄長庚頭頸癌團隊召集人、頭頸部外科教授簡志彥則指出，雖然目前手術仍是頭頸癌患者的第一選擇，即使是第四期的患者仍有許多可以開刀，但手術對於顏面缺損的破壞性較大，都得視患者意願與病情而定，並建議在手術結束後續搭配其他輔助性治療，提升治療成效。

面對頭頸癌，過去僅有手術、放療、化療等有限的治療選擇，然而近年來醫療科技進步，新藥物、療法不斷更新，頭頸癌的治療已有嶄新的一步；今年6六月免疫療法更是成為頭頸癌患者一線治療的新選擇，有望突破頭頸癌的治療困境，並提升晚期患者的生存機會。而現在醫院都是多專科團隊，醫師們也呼籲病人一定要及早就醫，積極與醫療團隊討論，選擇最適當的治療，不只成效佳，也能提升生活品質。

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