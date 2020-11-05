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秋冬季孩童要增加抵抗力 醫師：可用藥浴並按摩穴位

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
風熱感冒建議之涼性藥物。圖／長庚醫院提供
風熱感冒建議之涼性藥物。圖／長庚醫院提供

進入秋冬也是各種病毒為患的時機，林口長庚醫院今天特別結合中西醫，舉辦「打造免疫力，健康FOLLOW ME」活動，提醒家長要均衡飲食、充足睡眠及規律運動，另外，也教家長如何用中藥藥浴幫助孩童增強抵抗力。

林口長庚醫院中醫婦兒科醫師郭順利表示，小兒外感疾病的治療上，孩童往往容易抗拒服藥，即便醫師已經矯味，讓藥物口感較佳，父母也不一定餵的了藥，而且小兒感冒往往因咳嗽、嘔吐劇烈，導致服藥困難。

郭順利說，若遇到這類病患，藥浴依然能發揮作用，這時可利用藥物發汗幫助小兒散熱及恢復，以減輕父母餵藥的辛勞，並提升小兒免疫力與治療疾病。

郭順利解釋，中藥藥浴應由醫師視病童狀況進行調整，若為風寒感冒（西醫病毒性感染），建議使用溫性藥物，例如荊芥、防風、藿香等；如為風熱感冒（西醫病毒感冒後併發細菌感染），這類偏熱性症狀，建議使用涼性藥物，例如黃芩、薄荷、魚腥草等。

至於中藥藥浴的適用年齡？郭順利建議，5至6歲以下兒童因身體不大，可選擇用藥浴，6歲以上較大兒童則可改以泡腳或局部濕敷。藥浴溫度一般建議37至40度，頻率一天大概1至2次，若為預防性，約一周1次，由於藥浴後皮膚表面微血管擴張，家長要注意室溫應維持26度左右，以免藥浴完受寒，體溫散失過快。

另外，在藥浴或洗澡時可配合經絡穴位按摩輔助，如小兒發燒時按摩瀉天河水、推三關，咳嗽時按摩天突、膻中或上背的風門、肺俞穴，對於治療與恢復都有助益，平常也可用荊芥、防風、佩蘭藥浴，預防孩子過敏或感冒，或是透過捏脊法，疏通背後膀胱經，都可增強孩童的免疫力。

郭順利也提醒，小兒感染症狀往往變化迅速，孩童生病時應注意其活動力與意識狀況，若有發燒嚴重、熱痙孿、意識不清，應盡速就醫，配合西醫檢查以釐清病因，並早期接受治療。

小兒咳嗽按摩穴位。圖／長庚醫院提供小兒發燒按摩穴位
小兒咳嗽按摩穴位。圖／長庚醫院提供小兒發燒按摩穴位
風寒感冒建議之溫熱藥物。圖／長庚醫院提供
風寒感冒建議之溫熱藥物。圖／長庚醫院提供
小兒發燒按摩穴位。圖／長庚醫院提供
小兒發燒按摩穴位。圖／長庚醫院提供

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